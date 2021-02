Rostock

BMG und Niji Entertainment wollen alle Dio-Livealben neu auflegen und so alten und neuen Fans nach mehr als zehn Jahren wieder zugänglich machen. Den Anfang machen „Holy Diver Live“ und „Evil or Divine: Live in New York City“. Beide Alben haben neue Cover bekommen und erscheinen jeweils als Dreifach-LP und Doppel-CD. Wendy Dio, die Witwe des 2010 gestorbenen Sängers Ronnie James Dio, sagt: „BMG ist ein Label, das noch die Leidenschaft für Rockmusik hat. Sie werden den kompletten Dio-Katalog wieder verfügbar machen und haben einige Überraschungen in petto“. Dazu gehören die 3D-Cover der Vinyl-Versionen, aber auch Musik.

Evil or Divine Live in NYC Quelle: BMG

Auf „Evil or Divine: Live in New York City“ gibt es eine nie zuvor veröffentlichte Version von „Lord of the Last Day“ sowie ein Drum-Solo von Simon Wright, das ebenfalls nicht auf dem Originalalbum enthalten war. „Holy Diver Live“ wurde 2005 im Astoria-Theater in London aufgenommen, als Ronnie James Dio (Gesang), Doug Aldrich (Gitarre), Rudy Sarzo (Bass), Simon Wright (Schlagzeug) und Scott Warren (Keyboards) das komplette Album „Holy Diver“ von 1983 spielten. Außerdem kamen Stücke aus Ronnie James Dios Zeit bei Black Sabbath und Rainbow zur Aufführung, die ebenfalls auf dem Livealbum verewigt sind.

Von Ove Arscholl