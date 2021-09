Berlin

Die Band Silly hat eine lange und bewegte Geschichte: 1978 mit Sängerin Tamara Danz gegründet, holte sie nach und nach die heutigen Musiker in die Band. Große Erfolge feierte die Band sowohl in der DDR als auch im Westen Deutschlands. Titel wie „Bataillon d’Amour“ oder „Verlorene Kinder“ sind längst zu Klassikern geworden. 1996 starb Sängerin Tamara Danz, doch die Band machte weiter – zunächst als „Silly & Gäste“, bis 2003 Schauspielerin Anna Loos Danz’ Nachfolge als Sängerin antrat. Auch mit ihr gelangen der Band Erfolgshits, wie „Alles rot“ oder „Ich sag nicht ja“. 2018 verließ Loos die Band, die 2019 mit den Sängerinnen Julia Neigel und AnNa R. auf Tournee ging. In dieser Besetzung erscheint nun das elfte Studioalbum der Band. Es enthält acht Silly-Klassiker sowie drei neue Stücke. Im Interview sprechen die Silly-Männer Uwe Hassbecker (Gitarre, Geige), Ritchie Barton (Keyboards) und Jäcki Reznicek (Bass) über die Entstehung.

Ist das hier jetzt eigentlich die ganze Band?

Ritchie: Ja, klar. Wir sind Silly.Jäcki: Es fehlen nur unsere Gastmusiker und unsere Sängerinnen.

Was macht es aus, Gastmusiker zu sein? Anna Loos war ja als Sängerin Mitglied der Band – oder?

Uwe: Ja, sie war Mitglied. Also, wir treffen als Band am Ende die Entscheidungen, wir tragen aber auch das ganze Risiko. Wenn wir also nicht wirtschaftlich arbeiten, bekommen die Gäste trotzdem ihr vereinbartes Honorar, genau wie die Techniker. Aber wir eben nicht unbedingt.Ritchie: Das kann im Ernstfall so kommen, ja. Und wir sind ja seit fast zwei Jahren in so einer Situation, wo die Chance dafür recht hoch ist. Durch die vorgegebenen Reduktionen im Auditorium bei Konzerten kommt es natürlich oft dazu, dass die Kalkulationen für so ein Konzert sehr knapp sind und am Ende nicht viel übrig bleibt.

Ritchie Barton von Silly Quelle: Friederike Goeckeler

Wie überlebt man denn aktuell als Musiker?

Ritchie: Gute Frage.Uwe: Mit Kitt aus den Fenstern. Den kann man notfalls auch noch essen. (lacht)Ritchie: Wenn man schon ein paar Jahrzehnte dabei ist, wie wir, und einigermaßen klug gewirtschaftet hat und immer auch berücksichtigt, dass es Höhen und Tiefen gibt, dann muss man eben vor allem die Tiefen im Blick behalten und ein paar Rücklagen bilden. Und das haben wir wohl alle drei einigermaßen hinbekommen. Und dann gibt’s ja auch noch Ehefrauen, die arbeiten. (lacht)Jäcki: Insgesamt hast Du schon durch die Situation in den letzten anderthalb Jahren durch Musizieren auf ’ner Live-Bühne nichts verdient. Und das ist eigentlich das, was zählt – nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern es fehlt einem auch. Wir machen das ja aus Leidenschaft. Wir machen das ja nicht nur zum Geldverdienen, sondern auch, weil es uns Spaß macht.

Hilft denn so ein neues Album, wie „Instandbesetzt“?

Ritchi: Im besten Fall, wenn es sich gut verkauft. Von dem, was wir von der Plattenfirma in die Hand bekommen, geht der größte Teil in die Produktion.Uwe: Das eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen. Eine Platte zu veröffentlichen, hat ja eigentlich nur Sinn, wenn man sie entsprechend promoten kann. Und das geht hauptsächlich mit Konzerten. Damit machst du publik, dass du was Neues am Start hast. Und wenn wir im Herbst nicht unsere geplante Tour spielen könnten, das würde sich schon bemerkbar machen.

Wie ist die denn angelegt? Ist die von vornherein mit Abständen und Hygienekonzept geplant, so dass sie auch halbwegs sicher durchführbar ist?

Uwe: Also, geplant war sie ursprünglich ganz normal als Tour für 2020. Und dann haben wir mit unserem Manager entschieden, das lange in die Zukunft zu verlegen, nämlich in diesen Herbst, weil wir uns sicher waren, dass dann alles vorbei sein würde. Ritchie: Ja – und wir haben damals noch unseren Manager gefragt: „Was? Über ein Jahr? Bist Du wahnsinnig?“ Dass es so lange andauern würde, hätten wir nie gedacht. Inzwischen waren wir ja an einem Punkt, wo es durchaus berechtigten Optimismus gab. Aber jetzt fangen wir schon wieder an, ein bisschen unsicher zu werden.Uwe: Blöd ist, dass man nicht richtig planen kann. In den Bundesländern und sogar einzelnen Städten sind die Auflagen verschieden. Das macht es wirklich kompliziert und schwierig. Also, wir wissen nicht, ob es sich wirtschaftlich sinnvoll durchführen lässt. Und all die staatlichen Hilfen sind auch sehr unsicher, ob man sie nun bekommt – oder nicht. Also, wir wollen einfach nur Musik machen, freuen uns sehr auf die Konzerte. In diesem Jahr haben wir zwei Open-Airs gemacht, die von 13 übrig geblieben waren. Und das waren wundervolle Konzerte, die uns wirklich an eine Normalität erinnert haben, wie wir sie früher mal hatten. Es gab zwar Einschränkungen, aber es waren immer jeweils um die 1000 Leute da. Das war schon mal was. Man merkt, dass die Leute sich das auch lange herbeigewünscht haben.Ritchie: Ja, das war so eine Gegenseitigkeit – man hat gemerkt, was den Leuten und auch uns gefehlt hat. Das war schon besonders.Uwe: Die Leute sind natürlich auch sehr verunsichert durch das ewige Hin und Her und viele haben bestimmt schon mehrere Tickets für Konzerte am Kühlschrank hängen, die immer wieder verlegt wurden.Ritchie: Die Beobachtung von Kollegen, die jetzt schon ein paar mehr Konzerte gespielt haben, ist, dass die Verkäufe oft zunächst verhalten sind und dann aber nah am Konzerttermin noch mal hochgingen.Uwe: Ja, die Abendkasse hat eine andere Bedeutung bekommen.

Nun geht ihr ja mit zwei Sängerinnen auf Tour. Wie kam es, dass ihr nach dem Ausstieg von Anna Loos erst gar keine und dann zwei hattet?

Uwe: Das eine hat das andere bedingt. (lacht) Mit unserem Gesangsunterricht sind wir nicht ausreichend weit gekommen. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt eine allein an diese Position stellen, dann ist klar, dass die als neue Silly-Sängerin bezeichnet wird. Aber nun prüfe man sehr genau, bevor man sich bindet ... (alle lachen). Also, wir haben uns an unserem Projekt „Silly und Gäste“ von 2005 orientiert. Damals waren es zehn verschiedene Sängerinnen und Sänger. Wir wollten jetzt einfach zwei haben, damit diese Frage nicht mehr steht. Das sind eben einfach unsere Gäste – mal für länger, mal für weniger. AnNa R. fiel uns sehr schnell ein. Sie war schon damals, als sie noch bei Rosenstolz war, eine der Ersten bei „Silly und Gäste“. Also, wir haben sie gefragt und sie hat gleich Ja gesagt.Ritchie: Sie war eben auch ein Fan von Tamara und Sillys Musik – und das wussten wir auch. Die hatten ja auch mit Rosenstolz drei Songs von uns gecovert. Und dann stand ja noch die Frage, wer es noch machen könnte. Und wir kamen auf Julia, weil Uwe kurz vorher auch mit ihr zu tun hatte. Wir kannten sie aber auch schon aus den 80ern, von einem unserer West-Konzerte.

Uwe Hassbecker von Silly Quelle: Friederike Goeckeler

Uwe, du warst wahrscheinlich mit ihr auf Maschine-Tour – oder?

Uwe: Ja, genau – sie hatte ja mit Maschine ein Duett auf seinem Album gesungen, auf dem ich auch Gitarre gespielt habe. Und dann fand ich mich plötzlich in seiner Band wieder. Und dabei haben wir uns näher kennengelernt. Sie ist eine hervorragende Sängerin – was lag da näher, als sie zu fragen.

Und wie teilen die beiden sich das auf? Wer entscheidet, wer was singt?

Jäcki: Das machen wir zusammen. Sie äußern da auch Vorschläge.Uwe: Das war übrigens auch bei dem Album so. Da haben wir Vorschläge gemacht, was draufsoll, sie konnten sich aber auch was wünschen. Und das hat sich oft auch mit unseren Ideen gedeckt.Ritchie: Und alle diese Songs wurden ja auch 2019 schon auf der Tour „10 Alben, 10 Städte, 10 Shows“ gesungen. Und da waren die ja auch schon zugeordnet. Das haben wir jetzt nur leicht modifiziert. „Bye bye“ zum Beispiel wurde damals von AnNa R. gesungen, auf dem Album singen es jetzt beide als Duett. „Leg mich fest“ aus der Anna-Loos-Zeit hatte auf der Tour auch AnNa R. gesungen, den singt jetzt Julia. Das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass wir einen gewissen Ausgleich haben wollten.Jäcki: Aber es hat auch irgendwie immer gepasst. Es gab nie Streit, wer jetzt was singt. Das lief sehr professionell.

„Instandbesetzt“ erscheint am 17. September 2021.Es ist das elfte Studioalbum von Silly. Quelle: Silly

Nun habt ihr ein Album gemacht mit neu aufgelegten alten Sachen. Warum? Was waren die Motivation und der Anspruch?

Uwe: Zunächst hatten wir nach der 2019er-Tour einen großen Pool unserer alten Songs drauf. Wir haben insgesamt 55 Stücke gespielt – jedes Konzert hat sich vom anderen unterschieden. Da gab es von vielen Fans den Wunsch, wir mögen davon doch irgendein Album machen – etwa ein Live-Album. Ritchie: Die Leute wollten die Verbindung der beiden neuen Stimmen mit den alten Songs gern mit nach Haus nehmen. Jäcki: Und wir hätten sogar ein Live-Album machen können, denn wir haben jede Show mitgeschnitten.

Auf der Tour „Zehn Alben, zehn Konzerte, zehn Shows“ ist Silly auch auf der Moya-Kulturbühne in Rostock aufgetreten: Von links: AnNa R., Jäcki Reznicek, Julia Neigel und Ritchie Barton. Quelle: Ove Arscholl

Uwe: Aber wir hatten in den letzten Jahren immer nach jedem Studioalbum auch ein Live-Album gemacht – und dieses Prinzip wollten wir jetzt mal unterbrechen. Und dann hatten wir ja auf einmal auch viel Zeit, weil wir nicht mehr auftreten konnten. Und so konnten wir noch mal an die Substanz gehen, wo sich das eine oder andere Stück modifizieren und ins Hier und Jetzt holen lässt. Trotzdem hast Du natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Stücken. Spezielle Sounds sind einfach gesetzt, wenn man ein altes, sehr bekanntes Stück nimmt, dann kann man nicht ganz dran vorbeigehen.Jäcki: Ja, bei „Wilde Mathilde“, da muss der Synthie einfach genau so klingen. Das gehört zum Song dazu.Ritchie: Ja – und inzwischen muss man sagen, das war auch der richtige Weg: erst mal das Basisarrangement nehmen. Teilweise haben wir auch die Originalinstrumente rausgekramt. Das hat Riesenspaß gemacht. Andere Dinge sind eben auch völlig verändert, was vielleicht nicht auf Anhieb auffällt. Es gibt viel zu entdecken. Jäcki: Ja, du hast eben welche, wo es direkt ins Auge knallt, dass es was Neues ist. Und bei anderen muss man eben auf die Feinheiten achten, um die Unterschiede zu bemerken.

Jäcki Reznicek von Silly Quelle: Friederike Goeckeler

Wie habt ihr die Auswahl getroffen? Das meiste sind ja Stücke aus der Tamara-Danz-Zeit, nur einer ist von Anna Loos dabei ...

Jäcki: Das war sauschwer. Wir haben ja auch alle so heimliche Hits, die früher immer ein bisschen außen vor blieben. Das waren Songs auf den Alben, die eben nicht als Single ausgekoppelt wurden. Für mich sind das „Bye bye“ und „Leg mich fest“, die ich einfach gern dabeihaben wollte. Ritchie: Genau, und eine Idee für das Album war auch, dass wir uns gerade von den älteren Songs welche greifen, die nie auf einem Best-of gelandet wären, weil sie eben nicht so typischerweise dazugehören. So sind Sachen, wie „Unterm Asphalt“, „Halloween in Ostberlin“ oder auch „So ’ne kleine Frau“, mit draufgekommen, die uns immer sehr, sehr wichtig waren.

Was sind – ganz spontan – eure Lieblings-Silly-Songs?

Uwe: „Instandbesetzt“.Ritchie: „Unterm Asphalt“.Jäcki: „Asyl im Paradies“.

Die meisten der neu aufgelegten Nummern sind ja Tamara-Danz-Songs. Welchen Einfluss hat sie heute noch auf euer musikalisches Schaffen?

Uwe: Na ja, sagen wir mal so: Tamara ist durch viele Lieder, die uns unser Leben lang begleiten werden, automatisch mit uns verbunden und immer mit dabei, ohne dass wir jetzt jeden Tag darüber nachdenken. Wir müssen schon seit vielen Jahren alleine laufen, sonst gäbe es uns ja gar nicht mehr. Aber wir fühlen uns dem Anspruch, den sie damals maßgeblich mitformuliert hat, verpflichtet. Dass wir uns eben nicht auf Abwege verirren. Diese Chance gibt’s ja immer mal wieder. Aber wir finden eben durch sie immer wieder auf den richtigen Weg zurück. Da sitzt sie schon irgendwie immer unbewusst mit am Tisch.Ritchie: Verpflichtet – das kann man so sagen. Aber für mich persönlich ist es auch ein Bedürfnis, dass wir uns künstlerisch in Fortsetzung dessen bewegen, was wir damals mit Tamara entwickelt haben.

Am 19. November tretet ihr in Neubrandenburg auf. Welche Beziehung habt ihr zu MV?

Uwe: Oh, da komme ich gerade her. Wir haben ein kleines Haus auf Rügen und ich bin da fast lieber zu Hause als in Berlin. Ich versuche, so oft wie möglich dort zu sein.Ritchie: Zur Ostsee gibt es in der ganzen Familie eine gewisse Liebe. Also, wenn es dahin geht, dann glänzen die Augen.Jäcki: Na, und dann haben wir ja früher mit Tamara auch viele Jahre Silly-Betriebsausflüge nach Ahrenshoop gemacht. Dort hatte ein Freund von uns gewohnt.

OZelot-Reporter Ove Arscholl (v. l.) im Gespräch mit Ritchie Barton, Uwe Hassbecker und Jäcki Reznicek von der Band Silly Quelle: Ove Arscholl

Ein Blick in eure Jugend – was waren jeweils eure ersten Schallplatten?

Ritchie: „Gitarren-Twist“ von den Sputniks.Jäcki: Und bei mir komischerweise „Bolero“ von Ravel.Uwe: Ich weiß noch, dass ich mich damals am Plattenladen angestellt hatte. Man wusste ja nie genau, was es gerade gab, aber es ging die Kunde von einem Omega-Album. Als ich dann dran war, war es ausverkauft und es gab nur noch die „Roten Gitarren“. (alle lachen) Die habe ich dann gekauft, bin aber nie richtig damit warm geworden.

Von Ove Arscholl