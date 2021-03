Rostock

Suzi Quatro wurde in den 70er Jahren mit Rock-Hits, wie „Can the Can“, „48 Crash“ oder „Devil Gate Drive“, weltbekannt. 2019 hat sie mit ihrem Sohn Richard Tuckey das Album „No Control“ veröffentlicht und jetzt folgt mit „The Devil in Me“ die zweite Scheibe der beiden. Mit dem OZelot hat Suzi Quatro über die Zusammenarbeit, das Album, den Lockdown und ihre Pläne für die Zukunft gesprochen.

Wie erlebst Du den Corona-Lockdown?

Suzi Quatro: Also, mein Mann lebt in Hamburg, ich in England. Ich war im letzten März dort, für die Premiere meiner Dokumentation. Und mein Sohn sagte, sieh zu, dass Du nach Haus kommst, sie schließen die Grenzen. Und ich habe es gerade noch geschafft. Wir waren dann drei Monate getrennt. Zum Glück konnte ich meinen 70. Geburtstag zusammen mit ihm feiern – das war im Juni, da durften wir zu sechst in einem Restaurant in Deutschland essen. Eigentlich hatte er eine große Party geplant. Ich glaube, in dem ganzen Jahr habe ich es dreimal nach Deutschland geschafft, und er war zweimal hier – ansonsten waren wir tatsächlich getrennt. Sie machen das Reisen auch momentan wirklich unattraktiv, was ich auch verstehen kann. Ich hatte Covid im November und ich hatte auch bereits meine erste Impfung und warte auf die zweite. Ich bin genervt und durch mit dem Thema. Es ist wirklich eine harte Zeit.

Und wie hat die Pandemie Dich als Musikerin beeinflusst? Negativ und vielleicht auch positiv?

Also, negativ auf jeden Fall durch den Fakt, dass ich nicht mehr auf der Bühne arbeiten konnte. Ich selbst brauche zwar das Geld nicht, aber ich fühle mit den Roadcrews, den Beleuchtern, den Tonleuten, allen meinen Musikern. Die sind im Moment alle ohne Job. Aber die gute Seite ist, dass ich sehr kreativ geworden bin. Ich war noch nie so produktiv wie bei der aktuellen Albumproduktion, und ich schreibe bereits für das nächste Album. Die Ideen kommen und kommen und ich kann sie nicht stoppen. Das werde ich nutzen.

„The Devil in Me“ ist das zweite Album, das Suzi Quatro mit ihrem Sohn Richard Tuckey geschrieben hat. Es erscheint am 26. März 2021. Quelle: SPV/Steamhammer

Es ist Deine zweite Produktion mit Deinem Sohn Richard Tuckey. Was war anders als bei „No Control“?

„No Control“ war unsere Messlatte. Es hat so gute Kritiken bekommen in allen Ländern der Welt. Alle lobten unsere Partnerschaft. Das war unsere erste Zusammenarbeit und darauf konnten wir jetzt aufbauen. Richard hat so viel Talent gucken lassen, das er bisher vor mir verborgen hatte. Und diesmal hat er zu mir gesagt – Mom, ich möchte, dass wir ein Album machen, das so bahnbrechend und wichtig wird wie dein allererstes 1973. Und die Idee fand ich gut. Ein schönes Ziel. Also, was immer auf dieses Album kam, musste eine gewisse Stimmung haben. Und Richard sagte, er würde sie spüren. Es gab ein oder zwei Stücke, die er aussortiert hat. Und dann passte einfach alles zusammen. Unser zweites gemeinsames Album, der Lockdown – das zusammen hat einen perfekten Sturm kreiert, wenn Du so willst. Richard ist ein großartiger Gitarrist, der sein ganzes Leben lang seine Mutter beobachten konnte. Solange er sich erinnern kann, kennt er mich – wie er mich sieht, ist in ihm drin. In seiner DNA ist verwurzelt, wer und was Suzi Quatro ist. Er sagte: Ich weiß ganz genau, wie Suzi-Quatro-Musik sein muss. Darauf hat er bestanden. Und ich habe meine 57 Jahre im Business und meine Lebenserfahrung mitgebracht. Es ist schön – ich habe ihn geboren und er hat am Ende mich noch einmal neu geboren. Ich sehe heute mich selbst durch seine Augen.

Früher hast Du mit seinem Vater Len Tuckey zusammen Songs geschrieben. Gibt es da Gemeinsamkeiten?

Lenny ist so ein Riff-Typ. Er hat mir ein Riff vorgespielt und darauf bauten wir dann auf. Und mit Richard ist das so ähnlich. Aber Richard ist natürlich auch damit aufgewachsen, seinen Vater spielen zu sehen. Also hat er auch seinen Stil aufgesogen. Es gibt Momente auf dem Album, wenn Richard ein paar Soli spielt, da könnte ich schwören, es sei Lenny. Also, im Grunde hat er uns beide in sich vereint. Lenny und ich sind bis heute gute Freunde. Er kam schon bei den Aufnahmen zu „No Control“ öfter mal vorbei und auch dieses Mal wieder. Und eines Tages fühlte ich mich ein bisschen schlecht, als ich ihn da so sitzen sah, und fragte: Lenny, willst Du was spielen? Und da hat er mich eine lange Zeit angesehen und dann gesagt: Nein, ich will, dass mein Sohn alles spielt. Er hat es buchstäblich an Richard übergeben. Also ja – es gibt viele Gemeinsamkeiten. Sein Vater ist Richards Lieblingsgitarrist – also bitte ...

Was siehst Du als den roten Faden im Album?

Das ist schwer zu erklären. „No Control“ war eine lose Sammlung großartiger Songs. Aber diesmal gibt es diesen roten Faden. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, wie wir das gemacht haben, aber es ist eine Reihe von sehr vielseitigen und unterschiedlichen Songs geworden, die alle irgendwie zusammenpassen und einen Sinn ergeben. Jeder Kritiker hat das bisher gesagt, dass es einfach fließt. Ein Song führt zum nächsten und wieder zum nächsten. Ich selbst habe die Reihenfolge festgelegt, weil ich das gut kann, habe schließlich mein Leben lang Setlisten erstellt. Das neue Album enthält eigentlich mein ganzes Leben in Musik. Als „My Heart and Soul“ entstand, habe ich plötzlich mit einer Stimme gesungen, die ich von mir selbst noch gar nicht kannte. Aber das musste in dem Moment einfach so sein. Da habe ich irgendwie meine Heimatstadt Detroit in mir erwachen gespürt.

Apropos Detroit – hast Du schon Alice Coopers „Detroit Stories“ gehört?

Oh – ich sollte sogar selbst darauf zu hören sein. Er wollte mich bei „Your Mama Won’t Like Me“ dabeihaben. Aber irgendwie sind wir uns nicht einig geworden. Aber Alice und ich sind gute Freunde und er begleitet mich schon mein ganzes Leben. Was auch immer ich in meinem Musikerleben gemacht habe, Alice hat es entweder kurz danach oder bereits kurz davor auch gemacht. Und übrigens: Der letzte Track auf meinem Album ist „Motor City Riders“ – meine Hymne für Detroit. Da habe ich viel Herzblut in den Text gesteckt, um wirklich das Gefühl zu vermitteln, wie es war, in Detroit aufzuwachsen.

Was ist für einen Musiker das Besondere an Detroit?

Oh Gott, Alice und ich haben darüber bestimmt schon zillionenmal philosophiert. Jeder Act, der dir aus Detroit einfällt, Motown eingeschlossen, hat immer dieses elektrische Knistern, immer eine unglaubliche Energie und irgendwie auch immer was Verzweifeltes. Es ist eine anspruchsvolle Stadt, um dort groß zu werden. Und wenn Du aus Detroit bist, dann wirst Du es nicht los. Alle meine Freunde, mit denen ich da aufgewachsen bin, sehen das genau so. Ich glaube, es ist die beste Musikstadt der Welt.

Apropos Motown. Der Song „Do Ya Dance“ klingt irgendwie nach Motown – war das Absicht?

Richard kam mit dem Stück um die Ecke und ich musste erst meinen Weg hinein finden, die Melodie, den Text und meine eigene Bass-Line. Für mich klang es leicht nach James Brown. Das wird übrigens die nächste Single nach „I Sold My Soul Today“ werden.

Suzi Quatro Quelle: Tina Korhonen

Und zu Weihnachten kommt dann „My Heart and Soul“ als Single?

Ach, das ist doch ein zeitloser Song, der könnte auch jetzt rauskommen. Alles, was ich da singe, ist doch: „Ich will dich Weihnachten bei mir haben“. Und das kann doch auch noch Monate entfernt sein. Dieser Song ist wirklich durch Zufall entstanden. Und hey – es bestand zumindest die Möglichkeit, dass mein Mann und ich uns zu Weihnachten nicht sehen würden. Und ich habe immer gesagt, hoffentlich mache ich da jetzt keine Vorhersage und am Ende kann ich ihm wirklich nur diesen Song vorspielen. Aber zu Weihnachten war er dann doch bei mir. Jedenfalls halte ich es für eine meiner besten Gesangsleistungen. Und wir haben ein ganz tolles Video dazu gemacht. Ich bin sehr stolz darauf. Und es ist eine meiner besten Bass-Lines. Die und die in „Hey Queenie“.

Was macht die so besonders?

Motown-Bassist James Jamerson hätte es nicht besser machen können. (lacht) Als ich sie gespielt habe, habe ich an ihn gedacht, was er wohl gespielt hätte. Und ich kenne seinen Stil, bin ja quasi mit ihm aufgewachsen. Er hat auf all den Motown-Hits gespielt. Und diese beiden Bass-Lines sind recht schwierig zu spielen.

Suzi Quatro im Skype-Interview mit OZelot-Reporter Ove Arscholl Quelle: Ove Arscholl

Das Album heißt „The Devil in Me“ – wo siehst Du den Teufel in Dir selbst?

Guck mir in die Augen. Siehst Du den Teufel in mir? (lacht) Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Suzi, du bist die schüchternste, aber auch die schelmischste von meinen Töchtern. Du bist wie ein Engel, aber wenn Dein Heiligenschein mal umkippt, dann wird er eine Schlinge. Als ich vom „Devil in Me“ sprach, hat Richard sofort gesagt, das sei ein super Titel für das Album. Den Text für den Titel hatte ich schon bevor wir mit dem Album begonnen hatten gemacht, aber nie einen passenden Song dafür gefunden. Der schlummerte also in meinem Textbuch und ich hatte ihn schon vergessen. Da kam auch die Stelle mit dem Heiligenschein und der Schlinge drin vor. Und als Richard dann mit dem Riff für „The Devil in Me“ kam, habe ich mich mit der Bassgitarre und meinem Textbuch hingesetzt und ein bisschen drin rumgeblättert. Und dann fiel mir dieser Text in die Hände und der passte perfekt. Als hätte meine Mutter ihn aus dem Buch geschüttelt.

Hast Du einen Lieblingssong auf dem Album?

Oh, das ist so schwer. Ich mag sie irgendwie alle. Aber ganz viele Leute, die das Album schon gehört haben, nennen: „Isolation Blues“. Das überrascht mich wirklich. Die Leute lieben es. Ich glaube, es ist, weil der Text genau das beschreibt, was alle im letzten Jahr gefühlt haben.

Er klingt wie eine leere Bar, wo nur noch die Musiker übrig sind und für niemanden spielen.

Ja, das war Absicht. Ich habe gesagt, lass es uns machen, als wären wir in einer Bar. Es sollte der eine Song sein, der genau aussagt, wie ich mich fühle. Ich saß da mit mir selbst, mein Mann in Hamburg – und ich hab’s geschrieben. Und es ist witzig, denn es ist zwar über den Lockdown, aber irgendwie auch erhebend. Es ist kein depressiver Song. Es ist ein starker Song. Er sagt: Wir werden es überleben.

2017 hast Du mit Andy Scott von Sweet und Don Powell von Slade ein Album aufgenommen. Seid ihr noch in Kontakt?

Oh ja, sogar ganz regelmäßig. Und wir haben beschlossen, dass wir ein zweites Album machen wollen. QSP war so richtig gut und wir sind ein großartiges Trio. Vielleicht sollten wir jetzt mal schnell damit anfangen, solange der Lockdown noch andauert.

Wie sehr vermisst Du die Bühnen?

Das ist die Luft, die ich atme. Aber zum Glück bin ich eine Das-Glas-ist-halbvoll-Person. Und zum Glück lebe ich in einem ziemlich großen Haus mit vielen Räumen – mit Musik- und Fitnessstudio. Es wird mir also nicht langweilig. Aber ich vermisse das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Wie schon gesagt, ich muss es nicht mehr für Geld machen. Aber wenn Du das seit 57 Jahren machst, dann fühlt es sich einfach merkwürdig an, keinen Bühnenpass am Hals hängen und einen Tourplan bei der Hand zu haben. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich machen soll und will auf irgendeinen Plan gucken. Es ist nicht leicht und ich vermisse es wirklich sehr.

Suzi Quatro bei einem Auftritt in Rostock im Jahr 2019 Quelle: Ove Arscholl

Von Ove Arscholl