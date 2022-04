Rap aus Rostock mit Emode und Matterz: Dominik und Stefan starten durch

Rostock

Während sich die „sorgenfreie“ Schulzeit dem Ende neigte und die Frage, was danach kommt, immer dringender beantwortet werden musste, entschließen sich die beiden jungen Rostocker Stefan Glomba (23) und Dominik Speck (22) einen Weg einzuschlagen, der wohl vielen Eltern Sorgen bereiten würde. Schon früh war beiden klar, dass ihre berufliche Zukunft nicht aus einer 40-Stunden-Woche mit den immer gleichen Routinen bestehen soll. So lange es geht, soll viel Abwechslung und Abenteuer das Leben bestimmen. Nach dem Abitur verbrachten die beiden Freunde ein halbes Jahr im Urlauberparadis Fuerteventura, arbeiteten dort als Animateure in einer Hotelanlage. Diese Zeit sollte ihnen zeigen, wie, wo und vor allem als was sie die kommenden Jahre tätig sein möchten.

Spaß an der Musik seit Kindertagen

Stefan und Dominik, die sich seit dem Kindergarten kennen, nutzten ihre nur begrenzte freie Zeit im sonnigen Spanien oft, um Bücher über Selbstverwirklichung zu lesen und sich über alternative Lebenswege zu informieren. Den Blick auf die eigenen Stärken gerichtet, stellte Stefan fest, dass er schon immer über ein gewisses musikalisches Talent verfügte. So gewann er in der Grundschule einen Gesangswettstreit, besuchte ab der siebten Klasse das Rostocker Musikgymnasium Käthe Kollwitz, belegte ab der elften Klasse Musik als Hauptfach und sang leidenschaftlich gern im Chor. Außerdem erinnerte er sich an das stets positive Feedback nach seinen Gesangs- und Rapauftritten, sowohl in der Aula des Musikgymnasiums als auch auf der Bühne des Hotels auf Fuerteventura. Für ihn war nun klar, in welche Richtung es gehen würde.

Auch Dominik hatte schon immer eine gewisse Affinität zur Musik. Schon in jungen Jahren konnte er sich für die Hip-Hop Szene begeistern und nutzte sein Taschengeld dazu, um sich die neusten Alben seiner Rapidole zu kaufen. Er trat sogar bei einer Privatveranstaltung als Rapper auf. Kaum nach dem Auslandsaufenthalt zu Hause angekommen, fingen Stefan und Dominik an, ihren ersten eigenen Songtext zu schreiben. Sie thematisierten ihre Erfahrungen während der Zeit auf Fuerteventura. Nach dem Aufnehmen der ersten Zeilen waren sie positiv überrascht, wie gut die eigene Musik klang. „Da hatten wir Blut geleckt und wollten mehr Songs machen“, sagt Dominik. Das Ziel der beiden war es von nun an, sich als Musiker selbstständig zu machen.

Songs laufen bei Spotify, Apple Music und auf anderen Plattformen

Die Aufgabe von Dominik, heute bekannt unter dem Künstlernamen „Emode“, war die Produktion von Audio und Video, während Stefan, heute als „Matterz“ bekannt, sich dem Schreiben und Singen von Songs widmete. Seit über drei Jahren veröffentlichen die jungen Künstler jetzt schon regelmäßig Musikvideos auf Youtube, die mit der Zeit qualitativ immer hochwertiger wurden. „Wir drehen für jeden Song ein Video, weil sich die Menschen so besser mit der Musik identifizieren können“ sagt Dominik. Auf diesem Weg gelang es den beiden ihre Reichweite stetig zu vergrößern, sodass „Matterz“ und „Emode“ mittlerweile bekannte Größen der Rostocker Musikszene sind. Songs wie „Tonic & Gin“ oder „Geh Daran Kaputt“ werden wöchentlich von Tausenden von Hörern über Spotify, Apple Music und andere Plattformen gestreamt. Mit dem neusten Track „Nie mehr sehen“ gelang ihnen erneut ein bemerkenswerter Sprung. „Das ist das Beste, was wir je gemacht haben“ sind die beiden Freunde sich einig.

Das eigene Leben ist Thema ihrer Musik

Die Texte von Matterz zeichnen sich durch ihren inhaltlichen Tiefgang aus. Inspiriert durch eigene Erfahrungen thematisiert der „Newcomer“ meist zwischenmenschliche Beziehungen. „Manchmal schreibe ich mehrere Wochen lang an einem Song. Bevor ich nicht zu hundertprozentig zufrieden bin, gehe ich nicht zu „Emode“ ins Studio, um den Track aufzunehmen“, erklärt Stefan. Weiterhin fällt auf, dass es ihm immer wieder gelingt, Melodien mit hohem Ohrwurmpotenzial zu finden. Oft erhält der 23-Jährige Feedback von seinen Fans über Instagram, das er stets dankend annimmt.

Am 20. Mai hat Matterz seinen bisher größten Auftritt auf dem Campus-Open-Air-Festival in Lübeck, zu dem er seinen besten Kumpel und Produzent selbstverständlich mitnimmt. Nach der langen auftrittsfreien Coronazeit ist dies für viele Fans die erste Möglichkeit, den Künstler live zu erleben. Dominik kann seit Anfang des Jahres von seiner selbstständigen Arbeit als Tontechniker und Videoproduzent leben. Mittlerweile produziert er nicht mehr ausschließlich für seinen Freund. Durch die hohe Qualität in den Songs und Videos von „Matterz“ sind viele andere Künstler auf das Studio „Emode Productions“ aufmerksam geworden, seine Kundenanzahl steigt stetig an. Stefan übt momentan noch einen Nebenjob aus, da sich sein Lebensunterhalt noch nicht allein durch die Musik finanzieren lässt. Er ist aber auf dem besten Weg, sich ebenfalls seinen Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen.

Von Wolfgang Thiel