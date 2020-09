Rostock

Wenn Dritte Wahl in Rostock auftritt, dann spielt die Band das meist vor vielen begeisterten Fans. Auch am Sonnabend war der Iga-Park ausverkauft. Allerdings bedeutet das in Corona-Zeiten nur wenige Hundert Menschen und Sitzplätze.

Doch auf ihren Stühlen hielt es die meist in Schwarz gekleideten Fans zwei Stunden lang nicht. Vom ersten Lied bis zur letzten Zugabe wurden die Punkrocker gefeiert. Die sangen mehr als 20 Lieder – viele bekannte wie „Greif ein“, „Wo ist mein Preis“, „Auge um Auge“ und „Fliegen“ sowie Songs von ihrem neuen, mittlerweile elften Album „3D“.

Kein Pogo-Tanz

Das Bild vom aktuellen CD-Cover und einige andere Motive schwebten in 3D auch über der Band. Die ist vor 32 Jahren das erste Mal in ihrer Heimatstadt Rostock aufgetreten und seither kein bisschen leiser geworden. Die Fans danken das den Musikern, auch wenn sie diesmal nicht wie sonst, dicht aneinandergereiht vor der Bühne stehen und mitsingen durften.

Auch der Pogo-Tanz, der ein festes Ritual bei Dritte Wahl-Auftritten ist, fiel wegen Corona aus. Die Fans zeigten sich diszipliniert und waren dankbar, dass sie ihre Band überhaupt live auf der Parkbühne sehen durften.

Von Kerstin Schröder