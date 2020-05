So bewertet das Rock-Buch legendäre Bands

Rostock

2012 hat Ex-Beatle Paul McCartney sein Album „Kisses on the Bottom“ veröffentlicht – in meinen Ohren ein nettes Album mit sowas wie Kaffeehausmusik. Ich lege es noch heute gern auf, wenn Gäste zum Essen da sind. Im inzwischen vierten Teil der Buchreihe „Rock“ gibt es auf 300 Seiten eine vollständige Analyse des Gesamtwerks von 20 wichtigen Rock-Acts – darunter auch McCartney. Und vor eben jenem Album wird hier als „Fehlkauf“ gewarnt. Geschmäcker sind eben verschieden. Dieses unterhaltsame Nachschlagewerk basiert auf der Kollektivmeinung der Redaktion der Musikzeitschrift „eclipsed“. Zu jedem einzelnen Album gibt es Rezensionen, Geschichten und die Einordnung in verschiedene Kategorien, wie Kaufrausch, Pflichtkauf, Qualitätskauf, Verlegenheitskauf und eben Fehlkauf. Dazu gibt es Fakten zu den Bands, Pressestimmen zu den Werken und natürlich die Cover sowie Fotos der Bands. Vertreten sind Amon Düül II, Barclay James Harvest, The Beach Boys, Rory Gallagher, Gentle Giant, Crosby Stills Nash & Young, Eagles, Colosseum, Gong, Jeff Beck, Golden Earring, Judas Priest, The Police/ Sting, Procol Harum, John Lennon, Paul McCartney, Journey, Saga, Whitesnake sowie Wishbone Ash. Man erfährt Details, etwa dass Golden Earring die älteste aktive Rockband der Welt ist. Und unterschiedliche Auffassungen, wie im Fall von „Kisses on the Bottom“, machen die Lektüre zu einem interessanten Ausflug ins eigene Plattenregal. Ein schönes Geschenk für jeden Rockfan.

Von Ove Arscholl