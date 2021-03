Rostock

Vor mehr als einem halben Jahrhundert erschien das erste Mal ein Album von Alice Cooper. „Pretties for You“ wurde 1969 von Frank Zappas Label Straight Records veröffentlicht und klingt aus heutiger Sicht eher nach einer psychedelischen Jam-Session einer jungen Band, die damals aus Sänger Vincent Furnier, Bassist Dennis Dunnaway, Schlagzeuger Neil Smith sowie den Gitarristen Michael Bruce und Glen Buxton bestand. Nach sieben Alben löst sich die Band auf und Sänger Furnier nimmt den Namen Alice Cooper mit. 1997 stirbt Gitarrist Buxton, die übrigen vier Bandmitglieder haben sich für das jetzt erscheinende 28. Alice-Cooper-Album erneut zusammengetan, um mit dem Stück „I Hate You“ ihres Freundes liebevoll zu gedenken. Und das ist nur einer von vielen Verweisen auf die Bandgeschichte, die sich auf „Detroit Stories“ finden lassen.

Musikerkollegen aus Detroit

Alice Cooper Quelle: Jenny Risher

Das Album ist so vielseitig, wie das Alice-Cooper-Gesamtwerk und folgt doch einem Thema, nämlich der Autostadt Detroit und ihrer Musikszene. „Detroit ist die Hardrock-Hauptstadt der USA“, sagt Alice Cooper, der selbst 1948 hier geboren wurde und 1970 mit der Band von Los Angeles zurückkehrte. „Detroit hatte die Stooges, MC5, Alice Cooper, Bob Seeger, Ted Nugent oder Suzi Quatro. Wir waren alle gitarrengetriebene Rock-’n’-Roll-Bands und irgendwie wurde es die Heimat des Hardrock.“ Er habe ein Album machen wollen, das seine Heimatstadt feiert. „Ich verdanke der Stadt sehr viel, also wollte ich das Album dort aufnehmen, die Songs dort schreiben und mit Musikern aus Detroit aufnehmen“, so Cooper. Mit Ausnahme von Joe Bonamassa, der quasi als Gast auftrete, sei ihm das auch gelungen. Tatsächlich sind mit dem langjährigen Alice-Cooper-Drummer Johnny „Bee“ Badanjek, Jazz-Bassist Paul Randolph, Lou-Reed-Gitarrist Steve Hunter, MC5-Gitarrist Wayne Kramer und Grand-Funk-Railroad-Frontmann Mark Farner jede Menge Detroiter an der Albumproduktion beteiligt. Und natürlich Produzent Bob Ezrin, dessen Karriere besonders eng mit der Alice Coopers verknüpft ist.

Bob Ezrin produziert Erfolg

1971 erscheint das dritte Alice-Cooper-Album „Love It to Death“. Es ist der erste kommerzielle Erfolg für die Band und das Album-Debüt des jungen Produzenten Ezrin. Der Erfolg beginnt mit der Single „I’m Eighteen“. Bob Ezrin habe eine ganz neue Arbeitsweise mitgebracht, erzählt Alice Cooper in seiner Autobiographie. So habe er Instrumente in die Produktionen gebracht, an die die Band nie gedacht hätte. Cooper selbst wäre nie auf die Idee gekommen, dass eine Oboe die Produktion nach vorn bringen könne. „Bob ist mein musikalischer Guru, mein George Martin“, sagt Alice Cooper und verweist auf den legendären Beatles-Produzenten. Und tatsächlich steht Ezrins Name auf insgesamt 13 Alice-Cooper-Alben. Vier davon hat die Original-Band aufgenommen – „Love It to Death“ (1971), „Killer“ (1971), „School’s out“ (1972) und „Billion Dollar Babies“ (1973). Es ist die wohl erfolgreichste Phase der Band. Zu den bis heute größten Hits gehören „Under My Wheels“, „Be My Lover“, „No More Mr. Nice Guy“, „Billion Dollar Babies“ und natürlich der Überhit „School’s out“. Ein markantes Bass-Lick aus „Elected“ zitiert Dennis Dunnaway in der aktuellen Single „Social Debris“.

28 Studioalben von 1969 bis 2021 Pretties for You (1969), Easy Action (1970), Love It to Death und Killer (1971), School’s out (1972), Billion Dollar Babies und Muscle of Love (1973), Welcome to My Nightmare (1975), Alice Cooper Goes to Hell (1976), Lace and Whiskey (1977), From the Inside (1978), Special Forces (1981), Zipper Catches Skin (1982), DaDa (1983), Constrictor (1986), Raise Your Fist and Yell (1987), Trash (1989), Hey Stoopid (1991), The Last Temptation (1994), Brutal Planet (2000), Dragontown (2001), The Eyes of Alice Cooper (2003), Dirty Diamonds (2005), Along Came a Spider (2008), Welcome 2 My Nightmare (2011), Paranormal (2017), Detroit Stories (2021)

„Muscle of Love“ ist 1973 nach der Erfolgsstrecke wieder das erste Album ohne Bob Ezrin und soll auch das letzte der Original-Band bleiben. „Wir haben uns nie offiziell getrennt, es gab kein böses Blut, keine Anwälte – wir sind einfach nur getrennte Wege gegangen“, erzählt Alice Cooper. Man sei aber immer irgendwie in Kontakt geblieben. Cooper macht mit wechselnden Bands weiter, veröffentlicht 1975 sein erstes Solo-Album „Welcome to My Nightmare“ – erneut mit Bob Ezrin. Musikalisch beschreitet er verschiedene Wege, verarbeitet auf „From the Inside“ seine Erfahrungen in einer Entzugsklinik. Das Album erinnert vom Sound ein bisschen an Elton John, was nicht verwunderlich ist, denn Cooper schreibt alle Stücke zusammen mit Johns Autor Bernie Taupin. Mit Gitarrist Davey Johnstone und Bassist Dee Murray sind außerdem gleich zwei Mitglieder der Elton-John-Band auf der Platte zu hören. Es ist außerdem das erste von vier Alben, die Coopers Markenzeichen auf dem Cover im Fokus haben – die markant geschminkten Augen. „The Eyes of Alice Cooper“ (2003), „Dirty Diamonds“ (2005) und „Detroit Stories“ (2021) daneben gelegt, ergibt sich eine hübsche Analogie.

Das Comeback mit „Poison“

Seine Alkoholsucht besiegt Cooper erst Anfang der 80er-Jahre. Bis dahin entstehen mehrere recht poppige Alben, an deren Produktion Cooper sich nach eigener Aussage zum Teil gar nicht erinnern kann. Sie zeigen zumindest, dass die Neue Deutsche Welle kein rein deutsches Phänomen war. Mit „Constrictor“ schlägt er 1986 wieder die härtere Rockrichtung ein, mit „Trash“ erfolgt 1989 das große Comeback. Die Single „Poison“ macht Cooper einer neuen Generation bekannt. In Deutschland erhält er 1990 den silbernen „Otto“ der Zeitschrift Bravo in der Sparte „Hard ’n’ Heavy“. 2000 erscheint die härteste Cooper-Platte „Brutal Planet“ mit fettem Industrial-Sound. Ein Konzeptalbum, dem weitere folgen, etwa „Along Came a Spider“ (2008) sowie „Welcome 2 My Nightmare“ (2011) – eine Fortsetzung des ersten Soloalbums von 1975. An „Paranormal“ (2017) waren erstmals wieder die Original-Bandmitglieder beteiligt. Das jetzt erscheinende „Detroit Stories“ wurde bereits mit der EP „Breadcrumbs“ (2019) angekündigt – etwa mit der Suzi-Quatro-Nummer „Your Mama Won’t Like Me“ und einem Remake von „Detroit City“, das bereits auf „The Eyes of Alice Cooper“ erstmals zu hören war.

Zurück zu den Wurzeln

Alice Cooper in Bad Doberan: 2012 trat Cooper – hier mit Gitarristin Orianthi – auf der Zappanale auf. Frank Zappa hatte die ersten zwei Alice-Cooper-Alben ermöglicht. Quelle: Ove Arscholl

Das neue Album hat nicht nur den Sound der alten Band wiedergefunden, deren Mitglieder haben auch drei Stücke dazu beigesteuert. Und es hat fremde Stücke „cooperisiert“, wie Cooper es ausdrückt, etwa die Lou-Reed-Nummer „Rock ’n’ Roll“ mit der die Detroit-Party beginnt. Auf dem MC5-Klassiker „Sister Anne“ spielt Wayne Kramer selbst die Gitarre. Bob Segers „East Side Story“ mag ein Verweis auf das School’s-out-Album (1972) sein, das Reminiszenzen auf Leonard Bernsteins „West Side Story“ enthielt. Und dann ist da noch „Our Love Will Change the World“ von der Psychedelic-Rockband Outrageous Cherry. „Den Song hatte ich gehört und konnte ihn einfach nicht mehr vergessen“, sagt Cooper. Das positive Lied mit dem pessimistischen Text habe ihn beeindruckt. Es ist ein Song, wie es ihn eigentlich auf jedem Cooper-Album gibt – dieser eine, der irgendwie nicht zum Rest passt. Was dieser Rest auf „Detroit Stories“ ist? Eine liebevoll organisierte Hard-Rock-’n’-Roll-Party. Bleibt zu hoffen, dass das alles auch irgendwann aufgeführt werden kann: „Wenn diese Covid-Sache irgendwann vorbei ist, dann sind wir sowas von bereit“, verspricht Cooper, der gerade 73 Jahre alt geworden ist.

Von Ove Arscholl