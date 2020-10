NDR Elbphilharmonie Orchester und Cellostar Sheku Kanneh-Mason begeistern in Peenemünde

Peenemünde

Für das NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg sind Konzerte in Peenemünde schon fast so etwas wie Heimspiele – zudem suggestiver Sehnsuchtsort für eine große Hörergemeinde und denkbar sichere Bank hinsichtlich künstlerischer Ausnahmeereignisse. Neu im Jahrgang 2020 allerdings zwei Gesichter: das des seit 2019 neuen Orchester-„Chefs“ Alan Gilbert, vormals New York, und das des britischen Cellostars Sheku Kanneh-Mason. Orchester, Dirigent und Solist – ein Triumvirat vom Feinsten.

Zunächst mit einer beeindruckend interpretierten „Ballade des Aufruhrs“ (Kjempeviseslåtten, 1943) des Norwegers Harald Saeverud, ein patriotischer Protest gegen die deutsche Besetzung des Landes und stilistisches Beispiel für individuellen musikalischen Expressionismus;. Dann – so ganz anders – mit der brillanten Charmeoffensive des a-moll-Cellokonzerts op. 33 von Camille Saint-Saëns. Ein ungemein gekonnter, unterhaltsamer Ohrwurm, hier mit allen Qualitäten einer musikantisch hinreißenden Neuentdeckung und einem begnadeten Solisten. Selten so gestaunt!

Gilbert und sein Team schafften quasi Neues aber auch mit Schumanns 2. Sinfonie (C-Dur op. 61). Unerhört lebendig, unaufhörlich und variabel pulsierend und wie eine erregende „Erzählung“ alle Bereiche menschlichen Fühlens und Erlebens ansprechend, füllte diese schon von Zeitgenossen geschätzte Sinfonie Peenemündes historisch belasteten Raum mit berührender Menschlichkeit. Ein überzeugendes Plädoyer für den nicht selten unterschätzten, wahrlich großen Sinfoniker Schumann.

Von Ekkehard Ochs