Verkleidet als launiger Matrose zeigt Hannes Nitz Urlaubern bei Erlebnisrundgängen die schönsten Plätze von Warnemünde, ansonsten ist er Lehrer und veranstaltet Open-Air-Discos in Rostock. Nun ist er als Ratefuchs im Fernsehen gefordert – in der NDR-Show von Moderator Jörg Pilawa. Mit einer Frage bringt der ihn ganz schön ins Schwitzen.

„Leuchte des Nordens“ - Rostocker Lehrer tritt als „Fiete Fischkopp“ in Pilawas Quizshow auf – So schlägt er sich