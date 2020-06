Nach Corona-Shutdown: So läuft der Neustart am Theater Vorpommern

Stralsund/Greifswald/Putbus

Ganz in Schwarz gekleidet steht Schauspielerin Claudia Lüftenegger vor dem Mikrofon auf der mit leeren Flaschen übersäten Bühne. Gestik und Gesang wirken lasziv, fast ein wenig verrucht. Ganz so wie die Frau, die sie mimt: die legendäre Marlene Dietrich. Mit dem Ein-Personen-Stück „The Kraut – Ein Marlene-Dietrich-Abend“ will das Theater Vorpommern am 8. August in die neue Spielzeit starten. Insgesamt sind zehn neue Inszenierungen und zwei Philharmonische Konzerte im August und September geplant.

„Das Corona-Virus hat uns auf die große Bühne katapultiert“

Angesetzt war das biografische Stück „The Kraut“ für November, konzipiert war es für die kleine Bühne. „Nun spielen wir das Stück eher als erwartet. Das Corona-Virus hat uns auf die große Bühne katapultiert“, sagt Regisseur Wolfgang Berthold und lacht. Denn: Um die Abstandsregelungen einzuhalten, greifen die Theatermacher nun nur zu gern auf solche „pandemiefreundlichen“ Stücke zurück. Im Falle der Dietrich-Hommage kommt der glückliche Umstand hinzu, dass Schauspielerin Claudia Lüftenegger und musikalischer Leiter Sebastian Undisz, der sie als Pianist auf der Bühne begleitet, ein Paar sind und sich so auch beruflich nahekommen dürfen. Daher habe man an dem Stück coronabedingt nichts ändern müssen. „Trotzdem hatten wir natürlich sehr wenig Vorlaufzeit“, sagt Berthold.

Auch die Rahmenhandlung passe gut in die Krisenzeit: „Es geht um die letzten Lebensjahre von Marlene Dietrich, die sie zurückgezogen in ihrer Wohnung verbrachte, quasi eine Referenz an die jetzige Situation“, so der Regisseur. Dennoch werde es keine brave Biografie, sondern 90-minütiges energiegeladenes Musiktheater, das in Rückblicken das Leben der Schauspiellegende schildert. In vielen Punkten sei das Stück Fiktion. „Wir sehen hinter die Fassade, was sie privat gar nicht zugelassen hat“, sagt Berthold. Eines der Highlights seien zudem die Kostüme: „Dazu gehören Hosenanzug und Frack, aber auch Pelz und Nacktkleid“, verrät Kostümbildnerin Eva Humburg.

Stücke sind auf 1,5 Stunden begrenzt

Zu sehen sein wird Claudia Lüftenegger auch in der Premiere von „Das Abendland“ von Julie Maj Jakobsen. Es gehört zu einem von vier Stücken, die kurz vor der Premiere standen, als die Theater Mitte März schließen mussten. Drei davon kommen nun in angepasster Form im September auf die Bühnen in Stralsund und Greifswald. Neben „Das Abendland“ sind das „Nora“ von Henrik Ibsen und „Angst – Der Feind in meinem Haus“ nach dem Roman von Dirk Kurbjuweit.

Um Begegnungen der Zuschauer zu vermeiden, werde es keine Pausen geben. Daher seien die Stücke auf 1,5 Stunden begrenzt, so Intendant Dirk Löschner. „Das heißt, dass wir Inszenierungen kürzen müssen.“ Um die Abstandsregeln auf der Bühne einzuhalten, müssten die Produktionen oft szenisch komplett überarbeitet werden. „Beim ‚Abendland‘ lässt sich das gut umsetzen, weil die Distanz zwischen Menschen in der globalisierten Welt zugleich Thema des Stückes ist“, so Löschner. Werke, wie die Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár, mit Opernchor, Ballett und Orchester ließen sich unter aktuellen Bedingungen nur schwer umsetzen und müssten daher verschoben werden. „Liebesszenen, Begegnungen auf Bällen oder Balletteinlagen sind auf Abstand gar nicht denkbar“, so Löschner.

Chorgesang und Orchester im Graben sind nicht gestattet

Zudem stehe das Musiktheater vor besonderen Herausforderungen, da die Abstandsregeln weder ein Orchester im Graben noch Chorgesang gestatteten. „Wir setzen daher auf eine kammermusikalische Besetzung in Form eines kleinen Orchesters auf der Bühne“, so Löschner. Aus diesem Grund habe man auch die Barockoper „„Dido and Aeneas“ von Henry Purcell in den Spielplan aufgenommen. Ausnahme seien die zwei Philharmonischen Konzerte: „Dort haben wir etwas mehr Platz, weil die ganze Bühne genutzt werden kann“, so Löschner. Dennoch werde Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“ aufgrund der Vorgaben in einer Version für Kammerorchester von Arnold Schönberg gespielt. „Das Publikum hat jetzt die Gelegenheit, diese besondere Fassung kennenzulernen“, so Löschner. Im 2. Philharmonischen Konzert erwarten die Besucher Werke von Rossini, Mozart und Beethoven.

Mit „Woyzeck“ von Georg Büchner, dem Klassiker unter den sozialen Dramen, und „Humankapital“, einem aktuellen Rechercheprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen, stehen gleich zwei Stücke auf dem Spielplan, die aktuelle Krisenszenarien thematisieren. Zu sehen sind zudem zwei Monodramen – besetzt mit nur einem Schauspieler sind sie ebenfalls zurzeit gut umzusetzen. Die ersten beiden Monodramen stammen von Reinhard Göber („Das Vorsprechen“) und Virginie Despentes („King Kong Theorie“).

Nur ein kleiner Teil der üblichen Platzkapazität steht zur Verfügung

Das Ballett Vorpommern startet mit einem Kammerballettabend: „The Juliet Letters“ sind fiktive Briefe an Julia Capulet, geschrieben von den Musikern des Brodsky-Quartettes und Elvis Costello mit Gedanken zu Themen wie Leben, Liebe, Trennung. Choreographisch nähert sich das Ballett Vorpommern diesen Briefen, live begleitet von einem Streichquartett aus Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Vorpommern sowie einem jungen Tenor. Ein kostenloses Open-Air-Event erwartet Besucher in den Innenstädten von Greifswald, Putbus und Stralsund mit dem multimedialen Tanzstück: „GRENZ.LAND“ im Rahmen des Projektes „Vorpommern tanzt an“, bei dem es um das Phänomen Grenzen in unserer heutigen Gesellschaft geht.

Theater in MV starten in die Saison Das Volkstheater Rostock bietet in dieser Woche bis Freitag täglich von 15.30 bis 16.30 Uhr eine kostenfreie „Happy Hour“ mit kurzen Auftritten am Großen Haus. Geplant ist bereits der „Volkstheatersommer Spezial“ mit den „Blues Brothers – Die Highlights“ am 8., 9., 15. und 16. August in der Halle 207. Das komplette Programm der neuen Spielzeit wird heute vom Volkstheater bekanntgegeben. Die Vorpommersche Landesbühne stellt morgen erste Aktivitäten der Landesbühne sowie das Programm zum Tag der Vineta-Premiere am 27. Juni vor. Gekoppelt ist dies mit einer Baumfällaktion an der teilweise erneuerten Vineta-Bühne, die von den Vineta-Figuren kommentiert wird. Der Spielplan für die kommende Spielzeit am Mecklenburgischen Staatstheater ist derzeit noch in Planung und wird voraussichtlich im Juli bekanntgegeben. Die Compagnie de Comédie ist bereits in die aktuelle Open-Air-Spielzeit im Klostergarten gestartet. Bis zum 6. September finden dort rund 80 Veranstaltungen statt, ­darunter Theater, Konzerte und Kabarett.

Zur Vermeidung von Ansteckungen gibt es auch am Theater Vorpommern zur Wiedereröffnung klare Regeln: So wird nur ein kleiner Teil der üblichen Platzkapazität zur Verfügung stehen. Eingelassen werden Besucher nur mit einem Mund-Nasen-Schutz. Trotz vieler Einschränkungen freue man sich auf den Neubeginn. Mit den Vorbereitungen für die neue Spielzeit richte sich das Theater nach dem Eckpunktepapier der Kultusministerkonferenz, so Löschner. Die Landesregierung hatte angekündigt, ab dem 15. Juni die Theater unter Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Vom Kabinett beschlossen ist dies allerdings noch nicht. Dennoch ist Löschner optimistisch: Ab Anfang Juli soll die Bühne in Putbus bespielt werden, im August sollen die Vorstellungen in den Häusern in Stralsund und Greifswald starten.

Von Stefanie Büssing