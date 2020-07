Zingst

Rund 40 000 Besucher tummeln sich normalerweise Ende März beim Umweltfotofestival „Horizonte Zingst“ an der Ostsee. Die 13. Auflage, die vom 16. bis 24. Mai stattfinden sollte, musste dieses Jahr coronabedingt leider ausfallen. Geplant waren fünf Open-Air-Schauen und 15 kleinere Indoor-Ausstellungen. Ein Teil davon soll nun nachgeholt werden. Bis zum Jahresende sind in Zingst insgesamt 13 Fotoausstellungen zu sehen.

Zur Galerie So schön ist die abgespeckte Version des Umweltfotofestivals

„Einen Teil der zu den ’Horizonten Zingst’ geplanten Ausstellungen werden wir noch in diesem Jahr zeigen, einen Teil ins nächste Jahr schieben, einiges wird unter Umständen wegfallen“, sagt Simone Marks von der Kur- und Tourismus GmbH Zingst. Zu Ersterem gehört die Open-Air-Installation „Wastelands“ des Fotografen Simon Puschmann, die seit dem 1. Juli 2020 bis zum 30. April 2021 auf dem Postplatz II zu sehen ist. „Die Schau war bereits fertig, daher wäre es schade gewesen, sie nicht zu zeigen“, so Marks.

Anzeige

„Wastelands“: Simon Puschmann sammelt 90 Minuten lang Müll

Für seine Bilder im XXL-Format sammelt der Fotograf auf der ganzen Welt – je nachdem, wohin ihn seine Aufträge führen – 90 Minuten lang Müll auf Straßen, Plätzen und an Stränden. „Es gibt viel zu viel Müll und ich habe darüber nachgedacht, wie ich mit meinen Mitteln darauf aufmerksam machen kann“, so Puschmann. In München am Isarufer hat er Kronkorken und Kippen gefunden, in der Londoner Brick Lane Sprühsahnekapseln, auf dem City Square in Johor Bahru waren es jede Menge Zigarettenschachteln. Akribisch sortiert und sorgsam inszeniert entstehen aus diesen Zufallsfunden ästhetische Stillleben, die einzigartige und internationale Konsummuster und -gewohnheiten aufzeigen. Das Fazit seiner Arbeiten ist eine eindrückliche Mahnung zur Vermeidung von Plastikmüll.

Weitere OZ+ Artikel

„ Waldwelten “: Kilian Schönberger zeigt das Reich der Bäume

Auch die ursprünglich zum Umweltfotofestival geplante Ausstellung „ Waldwelten – das geheimnisvolle Reich der Bäume“ von Kilian Schönberger ist seit dem 1. Juli bis zum 15. Dezember im Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten zu sehen. „Die Ausstellung wurde extra zum ’Jubiläum 30 Jahre Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft’ konzipiert. Deshalb wollten wir sie unbedingt noch in diesem Jahr zeigen“, sagt Marks.

Auf märchenhafte, fast mystische Weise fotografiert Schönberger die heimischen Wälder von der Küste bis ins Hochgebirge. Sein Blick für die besonderen Licht- und Nebelsituationen verwandelt jene Landschaften in Motive von einzigartiger Schönheit. Für seinen wildromantischen Bildzauber ist Schönberger bis zu 160 Tage im Jahr unterwegs. Die Bilder zeigen die Schönheit der scheinbar alltäglichen Natur vor der eigenen Haustür. „Inzwischen“, so Schönberger, „sehe ich meine Bilder auch als Anknüpfungspunkte für Themen wie Naturschutz oder die Folgen klimatischer Veränderungen. Denn ein Foto ist niemals einfach nur schön, es gibt immer weitere Geschichten und Informationen, die ebenfalls festgehalten wurden. Durch mein Wissen als Geograph kann ich dem Betrachter über das Bild hinaus auch komplexere Zusammenhänge darlegen.“

„ Eagle Wings – Protecting the Alps“

Ebenfalls zum Fotofestival geplant war das Projekt „ Eagle Wings – Protecting the Alps“, das nun vom 1. September bis zum 10. Dezember ist in der Leica-Galerie zu sehen ist. Fotografin Nomi Baumgartl hat das Projekt zusammen mit Helmut Achatz kreiert, um buchstäblich mit Adleraugen vor den Folgen des Klimawandels zu warnen. Das Projekt, das das Schmelzen der Alpengletscher thematisiert, basiert auf dem Zusammenspiel von drei unterschiedlichen Dimensionen: Der neunjährige Seeadler Victor überflog, mit einer Kamera ausgerüstet, fünf der höchsten Gipfel in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Parallel dazu fotografierte Nomi Baumgartl die Szenen aus ihrem künstlerischen Blickwinkel vom Boden aus und hob das fragile Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch hervor. Die dritte Dimension lieferte das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt ( DLR) mit Bildern aus dem Weltraum.

Open-Air-Schau „Eine Augenweide“

Ab dem 1. August ist in der Jordanstraße zudem die große Open-Air-Schau „Eine Augenweide – schön zu sehen, gut zu wissen“ zu sehen. Die großformatige Ausstellung zeigt berührende Bilder von Freunden und Industrie-Partnern des Umweltfotofestivals und stellt die Natur thematisch in den Mittelpunkt. Ab Anfang September, mit dem Zug der Kraniche, startet das Herbsprogramm in Zingst mit vielen Foto-Exkursionen, Vorträgen und Ranger-Führungen – insbesondere am 3. und 4. Oktober zu den Nationalparktagen. Zudem sind bis Ende des Jahres weitere Schauen geplant, darunter im Oktober die Open-Air-Ausstellung „Wo Natur zuhause ist“, die in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern entstanden ist. Sie zeigt die Vielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt anhand von drei Nationalparks, drei Biosphärenreservaten und sieben Naturparks in MV.

Fotoschauen und Termine Kilian Schönberger: „ Waldwelten – das geheimnisvolle Reich der Bäume“, Hotel Vier Jahreszeiten, 1. Juli bis 15. Dezember Simon Puschmann: „Wastelands“, Open-Air-Installation Postplatz II, 1. Juli 2020 bis 30. April 2021 Open-Air-Schau „Eine Augenweide – schön zu sehen, gut zu wissen“, Jordanstraße, Start 1. August 2020 Nomi Baumgartl: „ Eagle Wings – Protecting the Alps“, Leica Galerie, 1. September bis 10. Dezember Weitere Infos unter: www.horizonte-zingst.de

Auch die ersten Fotoworkshops der Fotoschule Zingst finden unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen wieder statt. Zudem laufen die Vorbereitungen für das Umweltfotofestival 2021. Ob dies in demselben Umfang und derselben Qualität möglich ist, wie bisher, sei aufgrund der finanziellen Einbußen in diesem Jahr noch unklar, so Marks. „Genaueres dazu lässt sich erst Ende des Jahres sagen. Wir hoffen natürlich, dass es 2021 in gewohnter Qualität weitergeht.“

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing