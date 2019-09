Essen/Rostock

Nach dem Zusammenbruch einer LED-Leinwand bei einem Open-Air-Konzert der Rapper Marteria und Casper in Essen mit 28 Verletzten ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Verdacht richte sich bisher gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin der Essener Polizei am Montag. Bei dem Konzert war am Samstagabend ein heftiges Gewitter mit Windböen über das Gelände am Ufer des Baldeneysees gefegt. Eine mehrere Quadratmeter große LED-Leinwand stürzte ins Publikum. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus, zwei schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Bewertung von Unwetterwarnungen diskutiert

Die Polizei prüfe, ob es bei der Planung und Vorbereitung des Konzerts und des Aufbaus der Leinwand zu Versäumnissen gekommen sei. Ein Sachverständiger, der die Ermittlungen unterstützen soll, sei angefordert worden. „Wir verschaffen uns noch ein genaues Bild des Geschehens“, sagte die Sprecherin. So sollen auch Zeugen und Beteiligte befragt werden. Auch inwieweit Unwetterwarnungen anders hätten bewertet werden müssen, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Das Gewitter war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um kurz nach 21 Uhr über Teile des Ruhrgebiets gezogen. Dabei gab es Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern. Zuvor hatte der DWD vor Unwettern der Stufe 2 gewarnt. Scharfe Kritik kommt von Meteorologe Jörg Kachelmann. „Nichts war plötzlich, nichts war überraschend. Um 20.40 Uhr hätte man’s gewusst und abbrechen können/müssen“, schreibt Kachelmann im Hinblick auf das Gewitter auf Twitter. Und: „Sicherheitskonzept fast aller Konzerte: null.“

Fusion-Veranstalter übt Kritik

„Wenn eine Videoleinwand umfällt, dann ist sie nicht rechtzeitig eingefahren worden. Boxentürme oder Videoleinwände werden bei uns schon eingefahren, bevor sie umfallen können. Ein Sturm kommt ja nicht innerhalb von fünf Minuten“, übt auch Martin Eulenhaupt vom Verein Kulturkosmos Müritz, Veranstalter des Fusion Festivals in Lärz, Kritik. „Bei der Fusion beobachten wir das Wetter per App sehr genau“, so Eulenhaupt.

Im Fall von Gewitter, Sturm oder Großbrand treffe ein Koordinierungskreis aus Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsamt und Veranstalter die Entscheidung über einen Abbruch der Veranstaltung. „2014 mussten wir das Festivalgelände an zwei Tagen jeweils ein Mal räumen“, so Eulenhaupt. Eine Versicherung für einen vorzeitigen Abbruch gebe es bei der Fusion nicht. „Das wäre höhere Gewalt. Dem Besucher in dem Fall das Geld zurückzuzahlen, ist für uns ökonomisch nicht möglich“, so Eulenhaupt.

Ostsee Open Air: Sicherheit hat Priorität

Mehr Glück hatten die Besucher des Ostsee Open Airs mit DJ Alex Christensen in Kühlungsborn am 27. August. Wegen eines kurzen und heftigen Unwetters war die Veranstaltung bereits im Vorfeld abgesagt worden. „Teile der technischen Anlage wurden zerstört und die Bühne stand unter Wasser. Die Sicherheit unserer Gäste, Musiker und Mitarbeiter hatte absolute Priorität“, hieß es auf der Seite des Veranstalters. Die Karten würden erstattet.

Zappanale für drei Stunden unterbrochen

Ein kurzer, aber heftiger Sturm sorgte auch bei der diesjährigen Zappanale in Bad Doberan für eine rund dreistündige Unterbrechung. „Wir haben einige Programmpunkte verschoben. Aber Sicherheit geht vor“, so Sprecher Thomas Weller.

„Die Windböen waren kurz und sehr heftig und der plötzliche Regen so stark, dass wir sofort komplett durchnässt waren“, so eine Besucherin. „Das Ganze dauerte eine Minute. So was habe ich in 15 Jahren noch nicht erlebt. Wir kennen hier am Seeufer eigentlich jede Wetterlage“, sagt auch Holger Walterscheid, Betreiber der Konzert-Location. Das Konzert sei zuvor in Absprache mit den Koordinatoren des Sicherheitskonzepts freigegeben worden, das Krisenteam habe die Wetterlage ständig beobachtet, so Walterscheid.

Trotz der herabstürzenden Bühnenteile und der vielen Verletzten sei im Publikum keine Panik entstanden, erklärten Walterscheid und die Konzertagentur Four Artists übereinstimmend. Über Lautsprecher hatten die Veranstalter den Abbruch des Konzerts wegen eines technischen Defekts bekanntgegeben. „Da gab es auch Buh-Rufe. Aber insgesamt sind die Leute sehr entspannt geblieben und haben das Gelände besonnen verlassen“, sagt Walterscheid.

Marteria und Casper suchen Kontakt zu Verletzten

Im Falle des Marteria- und Casper-Konzertes, die in Essen ihre gemeinsame „Champion Sound Open Air“-Tour beendeten, bleibt unklar, ob sich das Unglück hätte vermeiden lassen – oder ob die Veranstalter von der Heftigkeit des Unwetters überrascht wurden.

Am Sonntag hatten sich Marteria und Casper über ihre Social-Media-Accounts bei den Einsatzkräften für ihre Unterstützung bedankt. Montag meldete sich Marteria erneut bei Instagram: „Wir möchten euch gern weiterhin auf dem Laufenden halten, warten aber immer noch auf Informationen seitens des örtlichen Veranstalters und der örtlichen Behörden. Auch versuchen wir Kontakt zu den Leuten herzustellen, die beim Konzert verletzt worden sind. Des Weiteren prüfen wir alle Möglichkeiten, Locations und Zeitpunkte für ein Nachholkonzert. Dieses wollen wir aber erst spielen, wenn wir sicher sind, dass es allen Betroffenen wieder gut geht und sie dabei sein können. Wir wünschen euch eine schnelle Genesung und sind in Gedanken bei euch! Ben & Marten.“

