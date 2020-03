Nach Tour-Abbruch: Peter Maffay kommt zwei Mal zum Konzert nach MV

Rostock

Für die Fans von Peter Maffay in Mecklenburg-Vorpommern war es eine traurige Woche. Schließlich musste der beliebte Sänger sein Konzert, das am Montag in Schwerin stattfinden sollte, absagen. Und nicht nur das: Auch die gesamte ausverkaufte Arena-Tour, die bis Ende März geplant war, wurde abgebrochen.

Dabei war diese erst am 26. Februar gestartet und sollte – zur Feier von Maffays 50-jährigem Bühnenjubiläum – durch 22 deutsche Städte führen. Grund für das Aus sind zwei Krankheitsfälle in der Band.

Doch nach der traurigen Nachricht gibt es nun auch eine gute: Nicht nur dass die ausgefallenen Shows noch in diesem Sommer nachgeholt werden; Maffay kommt noch ein weiteres Mal nach MV. Am 10. September 2021 wird er open air im Rostocker Iga-Park spielen. Die Tinte auf dem Vertrag ist noch nicht ganz trocken – der Kartenvorverkauf aber bereits gestartet. Tickets gibt es unter anderem in allen Service-Centern der OSTSEE-ZEITUNG sowie online auf tickets.ostsee-zeitung.de.

Nicht nur die Fans dürften sich darüber freuen. Auch Peter Maffay selbst hat Lust auf Rock’n’Roll unter freiem Himmel und setzt seine Jubiläums-Tour deshalb 2021 open air fort: „Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter. Wir spielen, weil es einfach Spaß macht“, sagt er.

Im Rostocker Iga-Park geben sich aber auch schon im kommenden Sommer Musik-Stars die Klinke in die Hand: Am 6. Juni spielt Wincent Weiss auf der Parkbühne, am 13. Juni kommt Roland Kaiser und am Tag darauf dann Sarah Connor.

Schlagerfans dürfen sich den 1. August dick im Kalender anstreichen: An diesem Tag findet die Schlagerhammerparty von Radio B2 statt, die auch von der OSTSEE-ZEITUNG präsentiert wird. Nach fünf Jahren Pause kommt auch Xavier Naidoo wieder in den Iga-Park – sein Konzert ist am 23. August geplant.

