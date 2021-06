Neubrandenburg

Durchaus ein historischer Moment. Für ihn stehen die Namen Hertenstein, Walton, Haydn. Und die 50 Musiker der NDR Radiophilharmonie unter Leitung des Dirigenten und Violinisten Andrea Manze (58) aus Hannover sowie der Bremer Bratschist Nils Mönkemeyer (48), Preisträger in Residence der Festspiele 2021. Nach mehr als einem Jahr durften klassische Musiker mal wieder vor Publikum in einem geschlossenen Raum auftreten. Nachdem der Rügener Festspielfrühling ebenso wie der Festspielsommer 2020 samt Advents- und Neujahrskonzerten wegen Corona ins Wasser fiel, soll es nun wieder losgehen.

„Schön, dass Sie alle da sind!“

Mit neuem Hygienekonzept und irgendwie anders – vor halbleeren Ränge, vor Besuchern mit Mundschutz, ohne Social-Aftershow und ohne Sehen und Gesehen werden. Aber dafür mit einem großen Seufzer der Erleichterung. Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck sagte bei der Eröffnung vor mehr als 100 Gästen in der Konzertkirche Neubrandenburg am Samstag: „Es wird ein Sommer voller Musik.“ Und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begrüßte die Gäste freudig mit den Worten: „Schön, dass Sie alle da sind.“

Etwas mehr als 100 Gäste waren für das Konzert zugelassen. Quelle: Oliver Borchert

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kam zum Eröffnungskonzert. Quelle: Oliver Borchert

Die Festspiele haben sich für dieses als auch für andere Konzerte einen Clou ausgedacht, weil die Konzertsäle nur zur Hälfte gefüllt sein dürfen. Ein Konzert – zwei Aufführungen. Das heißt, dass die Künstler jedes Konzert zwei Mal hintereinander spielen. Ein Clou, der auch nur funktioniert, weil die Künstler eng mit der Klassikreihe verbunden sind.

Haselböck sagt zu Schwesig, die sich darüber erfreut zeigte, dass „Schritt für Schritt die Kultur“ wieder aufblühe: „Sie haben gesagt, der Sommer kommt, Corona geht. Das ist schön. Trotzdem werden noch viele mit den Auswirkungen zu kämpfen haben.“ Dieses Konzert war so auch nur durchführbar, weil es ein Geschenk des NDR an die Festspiele ist.

„Was mag der Mönch sich denken?“

Und es ist ein Gedenken an Harald Ringstorff. In der ersten Reihe saß Dagmar Ringstorff, über Jahrzehnte die Frau an der Seite von Harald Ringstorff, der am 19. November 2020 im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Ringstorff war von 1998 bis 2008 Ministerpräsident von MV und Schirmherr der Festspiele.

Der Bratschist Nils Mönkemeyer mit der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manze in Neubrandenburg. Quelle: Oliver Borchert

Ein Konzert, das in seiner Gestaltung für diese Zeit musikkulinarisch wie gemacht schien. Als Amuse-Gueule gab es eine Weltpremiere. Mönkemeyer hat bei dem Komponisten Marco Hertenstein (46) eine Festspiel-Ouvertüre in Auftrag geben lassen. Hertenstein schrieb die Ouvertüre für Viola und Orchester „Mensch und Meer“, die sich an dem Gemälde „Der Mönch am Meer“ (1808) von Caspar David Friedrich orientiert.

Dabei interpretiert die Solobratsche die Stimmung des Bildes und symbolisiert die aus dem Nebel, dem Unsichtbaren, dem Unsicheren kommende Hoffnung – den Aufbruch. „Was mag der Mönch sich denken, da allein am Meer“, hat sich Hertenstein gefragt. Mönkemeyer sagt: „Entdeckungen hinter dem Horizont zu machen, darauf lädt der Komponist uns ein.“

Ein Werk, das sehr gut in eine Zeit passt, in der die globale Menschengesellschaft einfach mal in ihrem rastlosen Tun ausgebremst und zum Innehalten gezwungen wurde – von einer höheren Macht. Dunkelgelbe oder schon gelb-rote Karte?

Der Bratschist Nils Mönkemeyer aus Bremen ist Preisträger in Residence der Festspiele 2021. Quelle: Oliver Borchert

Werk symbolisiert den Aufbruch

Dazu stellen die Festspiele ein Werk, das ebenso für Aufbruch steht und als musikalischer Hauptgang nichts für die Freunde leichter Küche ist. Das Konzert für Viola und Orchester von William Walton (1902-1983). Dieses Konzert hat Walton 1928 als Auftragswerk für den Bratschisten Lionel Terris geschrieben. Terris hat das Stück niemals gespielt, weil es ihm zu modern war. Dafür hat es Hindemith, gemeinhin Enfant Terrible für den Umbruch in die Moderne, der Welt zu Gehör gebracht.

Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck: „Es wird ein Sommer voller Musik.“ Quelle: Oliver Borchert

Diesen Dissenz und diese Parallelen greift Mönkemeyer mit Manze auf. Auf der musikalischen Speisekarte ist das eher so die schwere Casserole aus den Untiefen der Lyoner Küchen. Das liegt im Magen, ist nicht so leicht verdaulich und für hippe Hipster, die schnell aber light und fettfrei zu genießen wünschen, eher so gar nix. Die Musik ist noch verwurzelt in der Romantik, greift Tänze und klare Harmonien auf, bricht das alles immer wieder mit jazzigen, modernen Tönen, brachiale Einwürfe der Bläser oder flirrende Spitzen der Streicher und trotzdem immer wiederkehrendes Wogen. Ein für heutige Hörgewohnheiten großartiges Werk, das alles enthält – Romantik, Folklore, Jazz, Blues. Melancholie und Aufbruch, Frage ohne Antwort, Rückblick ohne Loslassen, aber auch Neuorientierung – nur wohin? Mönkemeyer: „Dieses Konzert, die gesamte Residenz ist etwas ganz Besonderes für mich mit 25 Konzerte in diesem Sommer.“

Der erste Popstar der Musikgeschichte

Und dann? Dessert bitte. Der Bratschist verabschiedet sich mit einer Praline aus dem unendlichen Bachschen Repertoire, bevor es wunderschön, beseelend, schwungvoll, espritgeladen wird. Der erste Popstar der Musikgeschichte bittet zu Tisch. Joseph Haydn (1732-1809) ist der Musik im Vergleich zu Mozart (1756-1791) vielleicht das, was Michael Jackson zu Prince war. Gewagt? Gewiss! Genies im Doppelpack in je einer Epoche.

Haydn hat in seinem Schaffen 104 Sinfonien verfasst. Wahnsinn! Die 99. – eine aus den 12 Londoner Sinfonien, die Haydn in seinen anderthalb Jahren dort geschrieben hat (Wahnsinn, die Zweite!) –spielt die Radiophilharmonie, und man sieht den Musikern die Spiellust an, nachdem es zuvor etwas akademischer zur Sache ging. Haydn tja, was soll man sagen? Lassen wir doch den Dirigenten sprechen: „Haydn passt als Vater der Sinfonie, der die pure Freude an Livemusik vermittelt, wunderbar in diese Zeit.“

Von Michael Meyer