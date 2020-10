Am Anfang hatte sie nicht, am Ende war das Geheimnis um den Verbleib der Neubrandenburger Kunstsammlung gelüftet. In ihrem Buch „Eine gebrochene Sammlung“ erzählt die Wissenschaftlerin Elke Pretzel von ihrer Recherche. Dafür erhielt sie nun den Annalise-Wagner-Preis.

Elke Pretzel in der Kunstsammlung in einer Ausstellung mit Resten der historischen Kunstsammlung, die Anfang April 1945 in den Kriegswirren verschwand. Die Kunsthistorikerin erhält am 1. Oktober den diesjährigen Annalise-Wagner-Preis für ihre Arbeit über die historische Neubrandenburger Kunstsammlung. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild