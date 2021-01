Neubrandenburg

Für die meisten Menschen dürften Röntgenbilder eher negativ behaftet sein – stehen sie doch meist für die Angst vor einer negativen Diagnose – von der düsteren Ästhetik ganz abgesehen. Nicht so bei der Neubrandenburger Künstlerin Monika Bertermann: Die ehemalige Krankenschwester nutzt die ausgedienten medizinischen Befunde, um daraus farbintensive Kunstwerke zu schaffen – oft versehen mit einer heiteren Note.

Das Atelier von Monika Bertermann im Kunstraum in Neubrandenburg mutet an wie eine kleine Schatzkammer: Dort liegen, stehen und hängen zahlreiche Arbeiten in diversen geometrischen Formen: Quadratische Fragmente einer Stadtlandschaft auf einer mehrschichtigen Gitterstruktur, Röntgenbildcollagen in Rätselform, die anmuten wie Sudoku, mehr als ein Meter hohe Türme aus Gittern zerschnittener Röntgenbilder, ein Kubus aus Röntgenbildquadraten, reliefartige Bilder und imposante Röntgenbilder-Röhren, die mal als Lichtorgel vor dem Fenster angebracht sind, mal als Installation in den Raum ragen. Dabei kam Bertermann erst über Umwege zur Kunst.

„Mich hat die Kunst schon als Kind gepackt“

„Mich hat die Kunst schon als Kind gepackt“, sagt Bertermann, die 1951 in Thale im Harz geboren wurde. „Aber ich bin in einer Familie mit christlichen Werten aufgewachsen. Ohne Jugendweihe war es in der DDR schwer, Abitur zu machen.“ Daher habe sie zunächst eine andere Richtung eingeschlagen und eine Fachschulausbildung zur Krankenschwester absolviert. „Die Kunst lief anfangs nur unterschwellig nebenher, aber sie war immer da“, sagt die 69-Jährige.

In den 80er Jahren besucht sie verschiedene Keramikzirkel und fertigt Gefäße und Skulpturen. Nach der Wende entstehen autodidaktische Arbeiten in Malerei und Grafik. „Vor allem Landschaften“, sagt Bertermann. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich dort an meine Grenzen komme.“ 1993 macht sie einen Fernkurs für Malerei und Grafik an der „Axel-Anderson-Akademie“ in Hamburg. „Parallel dazu habe ich viele Jahre bei dem Neubrandenburger Maler Karl-Heinz Wenzel als Malschülerin im Atelier gearbeitet“, verrät die 69-Jährige. „Dort habe ich mein Rüstzeug für die Kunst bekommen.“ Heute ist sie Mitglied im Künstlerbund MV und hat ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen präsentiert.

Zu ihrem ungewöhnlichen Arbeitsmaterial kam Bertermann durch ihren Beruf: Mehr als 30 Jahre arbeitete sie in der Notaufnahme des heutigen Klinikums Neubrandenburg. „Dort hatte ich jeden Tag mit Röntgenbildern zu tun“, sagt sie. Den Entschluss, die ausgedienten medizinischen Befunde für ihre Kunst zu nutzen, fasst sie Mitte der 90er Jahre. „Ausgangspunkt war der Technologiewandel vom konventionellen Röntgenbild zur Digitaltechnik“, erinnert sie sich. Diese Wandlungsprozesse thematisiert sie auch in ihren Arbeiten und setzt dem im Verschwinden begriffenen Röntgenbild damit zugleich ein künstlerisches Denkmal.

Konzentration auf Licht und Schatten

„Ich wollte, dass es nicht völlig verloren geht“, sagt Bertermann. Was sie fasziniere, sei die Konzentration auf Licht und Schatten, aber auch die spezielle Haptik. „Das Röntgenbild macht allerhand mit, es lässt sich biegen und es bietet einen großen Gestaltungsspielraum.“ Diesen Spielraum lotet sie nach und nach in ihren Arbeiten aus. „Angefangen habe ich mit Übermalungen. Dann folgen experimentelle Drucke, Schablonentechniken bis hin zu Installationen, Bildobjekten und Collagen.“

Der Wandlungsprozess spiegelt sich auch in ihrer Arbeitsweise wider: Durch Zerstörung und neues Zusammenfügen sind auch die Röntgenbilder einem Wandlungsprozess unterworfen. „Irgendwann bekam ich alte CT-Bilder mit 15 Aufnahmen eines Kopfes geschenkt“, erinnert sie sich. „Weil dort der Name draufstand, habe ich aus Datenschutzgründen angefangen, die Bilder zu zerschneiden.“ Die Positiv-Formen nutzt sie für Bildobjekte, aus den Negativ-Formen entstehen unter anderem Skulpturen, wie ihre meterhohen Gittertürme oder ein befreundeter Fotograf mit Brille und Bart.

„Ganz so bierernst soll es nicht sein“, sagt Bertermann und lacht. Und so finden sich in vielen ihrer auf den ersten Blick abstrakt anmutenden Arbeiten oft hintersinnige oder doppeldeutige Botschaften. Für ihre Montage „Krone“ (2016) hat die Autodidaktin Röntgenbilder von Zähnen – inklusive Kronen – auf ein Gitter in Form einer Dornen-Krone montiert, wie sie im christlichen Glauben vorkommt. Ihre Installation aus hohlen Röntgenbilderröhren hat sie in Analogie zur Anatomie „Luftröhren“ genannt.

Röntgenbilder werden zerschreddert und dann zum Kunstwerk

Ihre Arbeit geht dabei bis zur völligen Zerstörung der Bilder: Aus den zum Teil mit Farbe bemalten, zerschredderten Resten entstehen unter anderem reliefartige Bilder, deren Oberflächen in den Raum ragen. Mithilfe von größeren Fragmenten fertigt sie Bildobjekte, deren Optik wie Fell oder Fischschuppen wirkt. Ihr Arbeitsmaterial hat sie über Jahre gesammelt. „Viele Röntgenbilder habe ich geschenkt bekommen, weil sie den Patienten nach Jahren ausgehändigt werden und diese damit nichts anfangen können“, sagt sie.

Als Krankenschwester kann sie die Bilder lesen und weiß, wenn irgendwo ein bösartiger Tumor zu sehen ist. „Der wird dann aber nicht ins Licht gerückt“, sagt die Künstlerin. Für Bertermann sind die Bilder lediglich Momentaufnahmen. Über das Schicksal der Patienten dahinter weiß sie nichts – trotzdem lässt es sie nicht kalt. „Das Schlimmste ist, wenn Kinder sterben“, weiß sie aus ihrem Klinikalltag. „Solche Röntgenbilder kämen für mich nie infrage.“

Lieber mag sie es heiter: Wie bei ihrem „Börsenspekulanten“, der aus drei Röntgenbildern des Kopfes besteht, auf die Bertermann „rot“, „gold“, „blau“ geschrieben hat. „Wenn er etwas hört, kriegt er rote Ohren, verdient sich eine goldene Nase und wenn er Glück hat, kommt er mit einem blauen Auge davon“, sagt sie und lacht.

Von Stefanie Büssing