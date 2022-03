Neue Single: Marius Müller-Westernhagen rechnet in „Zeitgeist“ mit Gesellschaft ab

Nach acht Jahren musikalischer Pause veröffentlicht Marius Müller-Westernhagen neue Musik. In seiner Single „Zeitgeist“, die am Freitag erscheint, rechnet er mit der gesellschaftlichen Oberflächlichkeit ab. Im passenden Musikvideo geht der Sänger an Leinwänden mit Videoausschnitten vorbei – gezeigt werden Heidi Klum, Donald Trump, Kriegsbildern mit Ukraine-Bezug, ein Videoclip von Hitler gefolgt von Putin.