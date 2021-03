Der neueste „Polizeiruf 110“-Fall aus Rostock (Sonntag, 14. März, ARD, 20.15 Uhr) zeichnet ein düsteres Bild der Hansestadt – zum Teil leider höchst aktuell. Mittendrin Sabine, Opfer und Serien-Täterin zugleich. Gespielt wird die beklemmende Figur von Luise Heyer, die einst an der HMT Schauspiel studierte.

Katrin König (l., Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) ermitteln in Rostock im neuen „Polizeiruf 110“. In der Folge „Sabine“ gerät Sabine Brenner (Luise Heyer) in eine Ausnahmesituation. Quelle: Christine Schroeder/NDR/dpa