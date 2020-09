Die Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) sind wieder in Rostock unterwegs. In den vergangenen Tagen wurde in Groß Klein für den „Polizeiruf 110“gedreht. Erste Infos zur Handlung und der Frage: Trägt jemand auch im Film eine Maske?