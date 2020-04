Neuer Professor an der Musik-Hochschule in Rostock unterrichtet vorerst online

Rostock/Dresden

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit dem in Dresden lebenden Piotr Szumiel.

Sie sollten am 20. März zum Professor für Viola an der HMT in Rostock berufen werden. Ist Ihre Amtseinführung in der Corona-Krise so abgelaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ich muss zugeben, dass sich die Situation bezüglich meiner Ernennung zum Professor wie in einem Kaleidoskop geändert hat. Die Ernennung sollte zunächst am 30. März im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin stattfinden. Mitte März erhielt ich die Information, dass sich der Ort der Vereidigung ändern und diese im Rektorat der HMT Rostock stattfinden würde. Einige Tage später wurde mir mitgeteilt, dass ich, aufgrund der globalen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Krise, eine Urkunde meiner Ernennung zum Professor per Brief erhalten würde. Dies geschah, und meine Urkunde, datiert auf den 19. März, wurde mir am 26. März zugesandt. Gleichzeitig wurde mir versprochen, dass die Vereidigung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird...

Warum ist bei Ihnen die Viola das Hauptinstrument geworden? Gab es da einen prägenden musikalischen Moment in ihrem Leben?

In meinem Fall hat tatsächlich ein besonderes Ereignis die Entscheidung beeinflusst, das Instrument von Violine auf Bratsche umzustellen. Im Jahr 1997, als ich Schüler der ersten Klasse an einem Musiklyzeum war, nahmen mich meine Eltern mit zu einem Konzert an der Nationalen Philharmonie in Warschau, wo Yuri Bashmet einen Auftritt hatte. Seine Leistung faszinierte mich enorm, sowohl mit seinem schönen Bratschenklang als auch mit der bezaubernden Kultur seines Spiels. Nach diesem Konzert entschied ich, dass die Bratsche mein Hauptinstrument sein würde.

Sie sind in Polen geboren und aufgewachsen, auf welche Weise kam der Schritt nach Deutschland?

Als ich Student des letzten Semesters an der F. Chopin Warschau Musikakademie war und bald meine Abschlussprüfung spielen sollte, wurde mir klar, dass ich mit meiner musikalischen Ausbildung noch nicht fertig bin und weiter etwas lernen möchte. Um mich weiterzuentwickeln, habe ich mich entschieden, an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien in der Bratschenklasse von Prof. Wolfgang Klos und in der Kammermusikklasse von Prof. Johannes Meissl zu studieren. Nachdem ich einige Monate in Wien gelebt habe, ging mir der Lebensunterhalt aus und mir wurde klar, dass ich ohne einen festen Arbeitsplatz nicht weiter studieren konnte. Ich suchte nach Stellenangeboten in deutschen, schweizerischen und österreichischen Orchestern. Im Februar 2002 fand ich eine Anzeige der Dresdner Philharmoniker und schickte meine Bewerbung dorthin. Ich wurde zu einem Probespiel eingeladen, das ich gewonnen habe. So habe ich im September 2002 meine Arbeit in Dresden aufgenommen - und bin bis zum heutigen Tage dort geblieben. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich dank des großen Verständnisses des Orchesterleiters und der wunderbaren Kollegen aus der Bratschengruppe mein Studium in Wien nicht unterbrochen habe und es 2010 beenden konnte.

Wie lässt sich Ihr Arbeitsgebiet an der HMT Rostock umschreiben? Für wie viele Studenten sind Sie in Rostock zuständig?

Ich habe derzeit zehn Studenten in meiner Klasse. Mein Ziel ist es, ihnen zu helfen, ihre künstlerische Persönlichkeit zu entwickeln und ihre instrumentalen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. In meiner Lehrphilosophie verwende ich die Zusammenhänge und Einflüsse verschiedener Bereiche der darstellenden Künste, der Geschichte sowie der Musikanalyse und versuche, diese Aspekte den Studenten während des Unterrichts zu vermitteln. Ein weiterer Bereich meiner pädagogischen Tätigkeit ist die Durchführung von Simulationen von Aufnahmeprüfungen für Orchester, bei denen die Studenten bestimmte Gewohnheiten entwickeln können, die sie in Zukunft bei echten Probespielen anwenden können. Zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben werde ich auf jeden Fall viel Wert auf Kammermusikunterricht legen. Ich glaube, dass dies einer der wichtigsten Bereiche der Musik ist, der einen großen Einfluss auf die Entwicklung junger Musiker hat.

Auf welche Weise wollen Sie im Bereich der Streicherausbildung und Kammermusik in Rostock Akzente setzen?

Wie ich bereits erwähnt habe, ist Kammermusik für mich ein sehr wichtiges Feld. Ohne sie sehe ich keine Möglichkeit einer breiteren musikalischen Entwicklung. Gleichzeitig ist es eine so schöne Musikform, die für ein breiteres Publikum äußerst interessant sein kann. Deshalb möchte ich die Anzahl der Kammermusikkonzerte der HMT Rostock-Studenten erhöhen. Um dies zu erreichen, muss jedoch die Bedeutung der Kammermusik für die Ausbildung der Studenten in der Streicherabteilung erhöht werden. Das ist natürlich nicht sofort möglich und meine Pläne sind definitiv langfristig. Gleiches gilt für andere Ideen, die ich in Zukunft an der HMT Rostock verfolgen möchte. Da jede Kunstinstitution ihre eigenen Regeln hat, brauche ich etwas Zeit, um die Struktur der HMT Rostock zu verstehen und die Funktionsprinzipien kennenzulernen. Ich denke, ich werde mit jedem Monat ein klareres Bild erhalten und mein Wissen ausbauen können.

Wie ist die Situation auf dem Musikmarkt, was können Sie jungen Orchestermusikern mitgeben?

Es fällt mir schwer, die Gesamtsituation auf dem Musikmarkt zu beschreiben, daher werde ich mich auf meine Spezialisierung konzentrieren. Im Allgemeinen ist die Anzahl der Angebote, die auf verschiedenen Arten von Informationsplattformen angezeigt werden, sehr groß. Es scheint, dass in vielen professionellen Symphonie-, Radio- und Opernorchestern die Bratschen fehlen. Wenn wir dazu ein ziemlich breites Angebot an freien Plätzen in den immer beliebter werdenden Orchesterakademien hinzufügen - hauptsächlich für junge Musiker - kann man daraus schließen, dass die Nachfrage nach der Bratsche wirklich groß ist. Orchesterakademien können für junge Musiker ein besonders wichtiges Angebot sein. Dies ist ein sehr interessantes Programm, das jungen Musikern die Möglichkeit gibt, das Orchesterrepertoire zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln. Es scheint mir, dass die aktive Teilnahme an einer Orchesterakademie eine großartige Ergänzung des Masterstudiengangs sein kann, wenn die Anzahl der Dienste nicht sehr groß ist. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass eine solche frühe Orchesterpraxis zu einem späteren Zeitpunkt sehr hilfreich sein kann, wenn ein junger Musiker nach dem Gewinn des Probespiels eine Probezeit durchlaufen muss. Dann sind die Erfahrungen, die in Jugendorchestern oder in Orchesterakademien gesammelt wurden, sehr nützlich. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der Weg bis zum Gewinn des Vorspiels nicht kurz ist und die Probezeit nicht nur instrumentelle Fähigkeiten, sondern ebenso enorme Disziplin und Flexibilität erfordert. Deshalb ist die Rolle von uns - Pädagogen - so wichtig, um unsere Studenten auf die Arbeit in einem sehr sensiblen „Organismus“ - dem Orchester - vorzubereiten. Es geht aber nicht darum, die Studenten auf die Rolle des Orchestermusikers im wahrsten Sinne des Wortes vorzubereiten. Mein Ziel bei der Ausbildung von Studenten ist es, ihnen beizubringen, selbstständig zu sein und ihre Wahrnehmung von Musik zu erweitern. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass diese Fähigkeiten in Zukunft sehr hilfreich sein werden, vor allem nachdem sie ihre künstlerische Ausbildung abgeschlossen haben.

Sie werden auf dem HMT-Sommercampus 2021 einen Violakurs anbieten. An wen ist der gerichtet und was sind die Ziele?

Ich freue mich sehr, dass ich einer der Dozenten am HMT-Sommercampus 2021 sein werde. Ich lade alle Bratschisten ein, die nach neuen Inspirationen suchen und mich sowie meine Wahrnehmung von Musik kennenlernen möchten.

Sie spielen auch selbst im Apollon Musagète Quartett. Was gehört dort zu Ihrem Repertoire?

Seit der Gründung von Apollon Musagète Quartett war einer unserer Vorsätze, kein Ensemble zu werden, welches nur eine Art von Musik spielt. Aus diesem Grund haben wir immer versucht, Werke aller Epochen in unser Repertoire aufzunehmen.Wir präsentieren unseren Zuhörern Kompositionen, die während der Renaissance entstanden sind, sowie solche, die in den letzten Jahren komponiert wurden. Seit letztem Jahr konzentrieren wir uns auf die Arbeit an Franz Schuberts Streichquartetten. Wir wurden beauftragt, alle 15 Quartette aufzunehmen, weshalb wir die verfügbaren Materialien sorgfältig analysieren. Die Arbeit an diesen Stücken ist für uns äußerst interessant und inspirierend, denn anhand von Streichquartetten können wir analysieren, welchen Weg Schubert zur Entwicklung seiner künstlerischen Persönlichkeit eingeschlagen hat und wie er sich in seinem Leben als Komponist entwickelt hat - er komponierte das erste Quartett als Vierzehnjähriger und das letzte Quartett 3 Jahre vor seinem Tod... Ich hoffe, dass das Album mit allen Schubert-Quartetten um die Jahreswende 2022/2023 veröffentlicht wird.

Orchestermusiker sind derzeit von der Corona-Krise betroffen. Sie auch?

Leider bin ich auch von der Corona-Krise betroffen. Alle Konzerte von Apollon Musagète Quartett wurden bis Ende Mai abgesagt. Außerdem kann ich keinen normalen Unterricht mit Studenten geben, da die HMT Rostock bis zum 19. April und die Hochschule für Musik C. M. von Weber Dresden bis zum 3. Mai geschlossen sind.

Wie läuft jetzt gerade, in den Zeiten der Corona-Krise, Ihre Arbeit mit den Studenten praktisch?

Im Zusammenhang mit der globalen Situation in Bezug auf die Corona-Krise versuche ich, einige Lösungen zu finden, dank derer ich mit meinen Studenten in Kontakt bleiben kann. Obwohl die verfügbaren Technologien, trotz ihrer Entwicklung, nicht meinen Erwartungen entsprechen, führe ich seit zwei Wochen Einzelunterricht mit verschiedenen Arten von „Instant Messenger“ durch. Also ich leite die Stunden und versuche meinen Studenten in diesen schweren Zeiten zu helfen, weil ich denke, dass jede Form von Online-Unterricht für sie hilfreich sein und sich positiv auf ihre Entwicklung auswirken wird.

