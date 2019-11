Neuer Song: So klingt Ostseewelle-Star Uwe Worlitzer mit Sängerin Mila

Als DJ ist Uwe Worlitzer bis Januar 2020 zu erleben auf folgenden Events: 16. November in der Werleburg Malchow, am 23. November bei der Anklamer Tanznacht in der Mehrzweckhalle „Volkshaus“ Anklam, am 30. November bei der Ü30-Party in der Rostocker Stadthalle, am 7. Dezember beim Electric Sea Rostock in der Hansemesse und am 11. Januar 2020 in der Diskothek Neukalen.

Die Sängerin Mila ist bis April 2020 noch vier Mal in MV live zu erleben: Am 16. November in der Event-Arena Spornitz, am 23. November im Sharks Club Bad Doberan, am Ersten Weihnachtstag, 25.Dezember, in der Diskothek Neukalen und am 4. April 2020 in der Eventarena Spornitz.