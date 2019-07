Los Angeles

Hat sich China in die Fortsetzung von „Top Gun“ eingemischt? Diesen Verdacht hegen jetzt Fans, die den ersten Trailer „Top Gun: Maverick“ gesehen haben. In dem trägt Tom Cruise wieder seine alte Lederjacke aus dem 80er Jahre-Kultfilm, die auf dem Rücken verschiedene, aufgenähte Sticker hat. Der größte war im Original eine Flaggen-Kollage, die unter anderem die taiwanesische und die japanische Staatsfahne zeigen. In der neuen Version sind die beiden Flaggen verschwunden und wurden durch nicht identifizierbare Abzeichen ersetzt. Für einige Fans wie den Journalisten Mark McKinnon ist die Sache klar: „Die Kommunisten in China haben die Jacke nur so gestattet.“

Hat eine chinesische Produktionsfirma bei „Top Gun 2“ zensiert?

Worauf er anspielt: “Top Gun: Maverick” wird zum Teil von Tencent Pictures, einem chinesischen Filmverleih und Produktionsfirma finanziert. Und Chinas Verhältnis zu Japan sowie Taiwan ist historisch belastet. Die kommunistische Partei soll alle Projekte von Tencent Pictures absegnen und für Filminhalte Vorschriften machen.

Allerdings könnte es noch eine andere Erklärung für den Stickerwechsel geben. Das Originalabzeichen gehörte dem Vater von Cruises Filmhelden Maverick. Der neue Sticker trägt die Aufschrift „Indian Ocean Cruise“ und die Jet-Kämpfe aus dem ersten Teil hatten sich alle über dem indischen Ozean ereignet.

Von Dierk Sindermann / RND