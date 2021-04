Neustrelitz

„Schwarzweiß – Grauzone Kunst“ ist der Titel der diesjährigen 31. Landeskunstschau des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern, die vom 29. Mai bis zum 31. Juli in Neustrelitz über die Bühnen gehen soll. Insgesamt 50 Künstler zeigen ihre Arbeiten an sieben Standorten der Stadt. Begleitet wird sie von einem opulenten Rahmenprogramm, das unter anderem Workshops, Führungen, Vorträge und Tanztheater vorsieht. Doch ob die 31. Auflage wie geplant stattfinden kann, ist wegen der Pandemie noch unklar. „Wir hoffen, dass wir mit Ausstellungsbeginn auch alle sieben Ausstellungsorte öffnen können. Parallel dazu sind wir dabei, das Rahmenprogramm komplett zu digitalisieren“, sagt Projektleiterin Annekathrin Siems vom Künstlerbund MV.

Zur Galerie Die OZ zeigt vorab Arbeiten aus der Schau, die vom 29. Mai bis zum 31. Juli 2021 an sieben Ausstellungsorten zu sehen ist

„Zu jedem Programmpunkt wird es einen Plan B geben“

Die am 29. Mai im Kulturquartier in Neustrelitz geplante Vernissage wird nicht live, sondern digital stattfinden – das stehe bereits fest. „Das hat natürlich nicht den festlichen Charakter einer analogen Eröffnung, aber der Vorteil ist, dass wir damit eine größere Reichweite erzielen“, sieht es Siems positiv. Gestrichen werden solle nichts, verspricht sie. „Zu jedem Programmpunkt wird es eine digitale Alternative geben.“

So könnten beispielsweise die geplanten Workshops digital abgehalten werden. Die Führungen ließen sich durch Videos der verschiedenen Ausstellungsorte ersetzen. „Die würden wir in einer Videokonferenz zeigen und einzelne Werkbesprechungen integrieren“, sagt Siems. In diesem Jahr sei vor allem Kreativität gefragt: „Es wird anders, aber nicht weniger spannend“, sagt sie. „Wir hoffen aber, dass spätestens im Juli wieder einzelne Veranstaltungen analog möglich sind.“

Junge Kuratorin mit Herz für die Kunst

Für die Auswahl der Künstler ist in diesem Jahr zum ersten Mal Kuratorin Maya Großmann verantwortlich: Für die 35-Jährige, die in Frankfurt am Main Kunstgeschichte, BWL und Skandinavistik studierte und dort auch promovierte, ist die Schau eine Herzensangelegenheit: „Kunst ist meine Leidenschaft. Ich wollte nie etwas anderes machen, als Ausstellungen zu kuratieren“, verrät sie und lacht. Aus knapp 90 Bewerbungen der insgesamt 320 Mitglieder des Künstlerbundes hat sie 50 Kunstschaffende ausgewählt, die in diesem Jahr ihre Arbeiten zeigen – darunter Malerei, Objekt, Grafik, Skulptur und Videoinstallationen.

„Unter den Bewerbungen waren sehr viele starke Werke“, sagt Großmann. „Am liebsten hätte ich alle gezeigt, aber dann hätten wir die ganze Stadt bespielen müssen.“ Den sieben Ausstellungsorten hat die Kuratorin Kunstwerke zugeordnet, die sie nach verschiedenen Themenschwerpunkten unterteilt hat. Oberthema ist der Titel der 31. Landeskunstschau: „Schwarzweiß – Grauzone Kunst“.

Dabei bewegen sich die Künstler mit ihren Arbeiten immer zwischen den beiden Extremen Schwarz und Weiß sowie in der Grauzone dazwischen. Und das lässt sich sowohl formal als auch inhaltlich verstehen: „Im Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz setzen sich die Künstler mit Hilfe von Schwarz-Weiß-Kontrasten und verschiedenen Grautönen in erster Linie formal mit dem Thema auseinander“, sagt Großmann. Dafür stehen unter anderem aus weißem Porzellan gebrannte Skulpturen mit schwarzen Sprenkeln von Jutta Albert.

Schau zeigt verschiedene Extreme

Dass sich die Arbeiten auch inhaltlich zwischen zwei Extremen bewegen, zeigt sich in der Stadtkirche, wo es um Rollenbilder von Frau und Mann geht sowie die Frage nach der Grauzone dazwischen. „Das wäre in diesem Fall die Gendervielfalt“, sagt Großmann. Eine interaktive Arbeit mit Magnettafel von Susanne Gabler aus Wismar soll dies verdeutlichen: Zu zwei Symbolbildern von Frau und Mann, wie sie sich an klassischen Toilettentüren finden, gibt es Kärtchen mit Eigenschaften. „Die Besucher müssen bestimmen, ob sich diese zu Mann oder Frau zuordnen lassen“, so Großmann. „Das regt natürlich die Reflexion über das Dazwischen an und wirft die Frage auf, wie wir heute mit dem Thema Gendervielfalt umgehen.“

Im Rathaus geht es ebenfalls um Polaritäten und zwar von Mensch und Natur: „Dabei wird unter anderem der Gegensatz zwischen innen und außen, zwischen menschlichem Lebensraum und Natur beleuchtet. Es geht aber auch um das Thema Umweltschutz“, so Großmann. Dazu werden unter anderem Fotos von Andre van Uehm aus Borkow und Malereien von Daniela Lüers aus Varchentin gezeigt.

In der Plastikgalerie Schlosskirche wird der Antagonismus zwischen Leben und Tod, Werden und Vergehen fast greifbar: Zu sehen ist die begehbare Installation „Raum geben“ von Sieglinde Mix von der Insel Poel, die sie in einem 16 Quadratmeter großen und fünf Meter hohen weißen Kubus in Szene gesetzt hat: Dieser Arbeit stellt die Künstlerin ihr Werk „Verpuppung“ gegenüber, das weiße Kokons zeigt. „Der starke Moment, in dem die Raupe zum Schmetterling wird, wird kontrastiert mit dem weißen Raum und dem Weg ins Licht, wenn der Tod nah ist“, erklärt Großmann.

Rahmenprogramm zur 31. Landeskunstschau Rahmenprogramm zur 31. Landeskunstschau (unter Vorbehalt – pandemiebedingt kann es zu Änderungen und einem digitalen Alternativprogramm kommen. Infos und Links für digitale Veranstaltungen finden sich unter www.kuenstlerbund-mv.org): 29. Mai, 15 Uhr: digitale Vernissage (Link auf der Homepage des Künstlerbundes)30. Mai, 10.30 Uhr: Yoga (Eintritt frei), Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz, 12.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit Kuratorin Dr. Maya Großmann (Eintritt frei), u. a. Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz, 16 Uhr: Vortrag von Wolfgang Schmiedt und Filmvorführung Homodeus (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik5. Juni 19 Uhr: Tanztheatervorstellung der Tanzkompanie, Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz6. Juni 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung (Lichtkünstler Doering) und Filmvorführung (Homodeus von Wolfgang Schmiedt) (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik9. Juni 17 Uhr: Führung durch die Schau im Tageswerk Neustrelitz mit Enrico Bach (Eintritt frei)13. Juni 10.30-12.30 Uhr: Workshop mit Ölkreiden für Kinder und Erwachsene (Eintritt frei), Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz, 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung und Filmvorführung (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik16. Juni 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung in der Stadtkirche (Eintritt frei)20. Juni 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung und Filmvorführung (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik22. Juni 17 Uhr: Führung durch die Schau in der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz (Eintritt frei)26. Juni 15 Uhr: Workshop für Kinder und Erwachsene „Sehen hat kein Ende“ mit Künstlerin Katrin Herrmann (Eintritt frei), Plastikgalerie Schlosskirche27. Juni 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung und Filmvorführung (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik4. Juli 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung und Filmvorführung (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik9. Juli – 11. Juli: 3-tägiger Lithographie Workshop „schwarz auf weiß gedruckt“, Tageswerk Neustrelitz (Eintritt frei)11. Juli 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung (Lichtkünstler Doering) und Filmvorführung (Homodeus von Wolfgang Schmiedt) (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik15. Juli 18-19 Uhr: Lithographie Workshop „schwarz auf weiß gedruckt“ mit Enrico Bach, Tageswerk Neustrelitz (Eintritt frei)18.Juli 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung und Filmvorführung (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik21. Juli 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung in der Plastikgalerie Schlosskirche24. Juli 14-15 Uhr: Lithographie Workshop „schwarz auf weiß gedruckt“ mit Enrico Bach, Tageswerk Neustrelitz (Eintritt frei)25. Juli 16 Uhr: Lichtkunstvorstellung (Lichtkünstler Doering) und Filmvorführung (Homodeus von Wolfgang Schmiedt) (Eintritt frei), Alte Kachelofenfabrik28. Juli 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung im Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz31. Juli 13 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit der Kuratorin Dr. Maya Großmann (Eintritt frei), Stadtkirche, 15 Uhr: Finissage (Eintritt frei), Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz

Vertreten ist auch das Thema Corona, das die Künstler umgetrieben hat, die ihre Arbeiten im Freien Atelier Tageswerk zeigen: „Das Thema ist sehr präsent, das merkt man an der Flut von Einsendungen“, sagt Großmann. Eine davon kommt von Künstlerin Jaqueline Duhr, die unter dem Titel „Schutzmasken“ eine Fotoserie mit einer Selbstinszenierung in verschiedenen Outfits zeigt: Zugleich futuristisch und dennoch aus der Zeit gefallen ist ihr Kleidungsstil, den sie mit Fantasiemasken kombiniert. „Das Spannende ist die Kommunikation zwischen den Rezipienten und der Künstlerin, die viele künstlerische Räume öffnet“, findet Großmann.

„Kunstwerke sollen zum Nachdenken anregen“

Menschen zum Nachdenken anregen – das ist auch der Kuratorin wichtig: „Mit den Werken, die ich zeige, möchte ich einen Raum öffnen, der es den Betrachtern ermöglicht, vieles zu hinterfragen“, sagt sie. Fast alle Arbeiten in der Schau haben auch eine politische Komponente.

So wie der sogenannte Rescue Basket von Künstlerin Christine Lengtat – ein Korb, der normalerweise in der Seenotrettung eingesetzt wird. Gefertigt ist er aus rotem und weißem Absperrband. „Das Band soll den Abstand und die Isolation zu Pandemie-Zeiten versinnbildlichen“, so Großmann. Zugleich sollen Besucher Fragen dazu beantworten, was ihnen in der Krise hilft und diese in den Korb werfen.

Beteiligte Künstler Diese Künstler sind dabei: Jutta Albert, Stine Albrecht, Monika Bertermann, Lena Biesalski, Caroline von Bodecker, Christine de Boom, Anja Brachmann, Annette Czerny, Sven Armin Domann, Jaqueline Duhr, Christian Egelhaaf, Bernd Engler, Felix Fugenzahn/Matthäus Straßenburg, Susanne Gabler, Rando Geschewski, Robert Günther, TO Helbig, Sigrid Henschel, Franziska Hesse, Anne Hille, Herbert W.H. Hundrich, Bernd Kommnick, Senne Krauss, Bernd Lasdin, Christine Lengtat, Daniela Friederike Lüers, Hildegard Mann, Anne Martin, Anke Meixner, Daniela Melzig, Sieglinde Mix, Monika Ortmann, Susanne Pfeiffer, Angela Preusz, Udo Richter, Bernadette Maria Roolf, Lucia Schoop, Marike Schreiber, Ramona Seyfarth, Anna Silberstein, Henning Spitzer, Klaus-Dieter Steinberg, Andre van Uehm, Iris vom Stein, Jan Witte-Kropius, Miro Zahra, Ruzica Zajec, Janet Zeugner.

Neben den sieben Ausstellungsorten findet auch vieles draußen statt: „Es wird Videoinstallationen geben mit Beamern auf drei verschiedene Häuserfronten, Skulpturen rund um die Schlosskirche und vor jedem Ausstellungsraum ein von den Künstlern gefertigtes X auf dem Boden, was den Eingang markiert“, so Großmann. „Dadurch wird die ganze Stadt Neustrelitz von der Kunstschau mitbespielt und so die Kunst auch zu Corona-Zeiten nach außen getragen.“

Von Stefanie Büssing