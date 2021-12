Schwerin

Es ist eine Sensation: Die New York Philharmonic kommt mit ihrem Chefdirigenten Jaap van Zweden zu drei Konzerten nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Auftritte finden vom 20. bis 22. Mai 2022 in Peenemünde statt. Damit wird eines der berühmtesten Orchester der Welt zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern gastieren. Der Titel der exklusiven Europa-Residenz: „Liberty Island Usedom 2022“.

Tourismusverband MV ist Projektträger

Die Vorgeschichte: 2012 hatte das Usedomer Musikfestival mit seinem ersten Schirmherrn Kurt Masur eine Vision für länderverbindende Konzerte mit dem amerikanischen Orchester entwickelt. Masur war von 1991 bis 2002 Chefdirigent des New York Philharmonic. Lange und zäh wurde seitdem daran gearbeitet, dass das Projekt Wirklichkeit werden kann. Besonders für Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, war es eine Herzensangelegenheit. Nun, da das Vorhaben endlich in die Tat umgesetzt werden kann, ist die Aufgabenverteilung so gestaltet: Der Tourismusverband MV fungiert als Projektträger, die Organisation liegt beim Usedomer Musikfestival.

Das Gastspiel hat auch eine politische Dimension. Birgit Hesse, Präsidentin des Landtags und des Tourismusverbandes MV, sagte dazu: „Für Mecklenburg-Vorpommern ist die Residenz des New York Philharmonic ein Jahrhundertereignis, mit dem wir ein internationales Achtungszeichen und ein Signal des Friedens und der Freiheit senden wollen.“

Auftritt der Philharmonics: „Schon fast ein historisches Ereignis“

Das hat auch mit dem geschichtsträchtigen Ort zu tun, an dem die Konzerte stattfinden sollen. Die ehemalige Heeresversuchsanstalt der Nationalsozialisten in Peenemünde verlangt eine sensible Behandlung. Mit dem geschichtlichen Erbe wird heute durch das Historisch-Technische Museum Peenemünde verantwortungsvoll umgegangen. Auch dieser genaue Blick auf die eigene Geschichte war ein Grund für das amerikanische Orchester, an diesen Ort zu kommen. Schließlich werden die Orchestermitglieder auch eine Woche auf Usedom wohnen. „Wenn ein Spitzenorchester wie das New York Philharmonic an den Ort kommt, an dem einst die Waffen entwickelt wurden, die auch New York vernichten sollten, ist dies schon fast ein historisches Ereignis“, fasst Thomas Hummel zusammen.

Einig sind sich alle Beteiligten: Die Klänge sollen erfüllt sein vom Geist der Freiheit, des Friedens und der Vielfalt. Birgit Hesse sprach davon, das mit dem „transatlantischen Brückenschlag durch Musik die Themen Weltoffenheit und Völkerverständigung transportiert werden“.

Bedeutung des Gastspiels geht weit über kulturelle Aspekte hinaus

Zur Vorstellung des Gastspiels am Mittwoch, 1. Dezember, war neben Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Festival-Intendant Thomas Hummel auch Generalkonsul Darion Keith Akins als Vertreter des US-Botschafters in die fünf norddeutschen Bundesländer gekommen. Akins betonte die Wichtigkeit des Gastspieles für die gute transatlantische Beziehung. Auch in seiner Anwesenheit zeigte sich die Bedeutung dieses Gastspiels, das weit über kulturelle Aspekte hinausgeht. Das musikalische Projekt hat eine hohe Symbolkraft. Vor dem Schweriner Schloss war am Mittwoch zu diesem Anlass übrigens ein Modell der New Yorker Freiheitsstatue aufgestellt.

Das Spitzen-Orchester kommt nicht allein nach Peenemünde. Als Solisten werden die Violinistin Anne-Sophie Mutter, der amerikanische Bariton Thomas Hampson und der polnisch-kanadische Pianist Jan Lisiecki ebenfalls Teil des musikalischen Programms. Im Projekt „Side by side“ spielen Musiker der heimischen Baltic Sea Philharmonic gemeinsam mit den New Yorker Orchestermusikern, das passiert zur Eröffnung am 20. Mai 2022. Zur gemeinsamen Aufführung kommt Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5.

Weiterhin auf dem Plan im Kraftwerk Peenemünde stehen unter anderem Dimitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 9 und Béla Bartóks Konzert für Orchester. Anne-Sophie Mutter wird am 21. Mai 2022 mit dem Orchester spielen. Am 22. Mai 2022, dem dritten Konzerttag, wird unter anderem eine Auswahl aus „Des Knaben Wunderhorn“ von Gustav Mahler zu erleben sein, dann ist Bariton Thomas Hampson dabei.

Finanzierung war ein finanzieller Kraftakt

Für die Finanzierung dieses Spitzengastspiels war übrigens ein finanzieller Kraftakt notwendig. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat zu diesem Anlass eine Förderung von 910 000 Euro zugesagt, die über das Wirtschaftsministerium aus Mitteln der Europäischen Union dafür bereitgestellt werden. Damit sollen auch die Kartenpreise moderat gehalten werden, die bei 35 Euro beginnen werden. Birgit Hesse betonte, dass für die Finanzierung dieses Projekts kein einziger Euro aus der Kulturförderung herausgenommen wird.

Die Besucher-Registrierung für die drei Konzerte ist seit 1. Dezember 2021 ausschließlich unter www.ny-mv.eu möglich. Die Interessenten werden nach der Registrierung über den Kartenverkauf informiert.

