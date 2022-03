Nneka – „Love supreme“: Zwischen unscheinbar und unwiderstehlich

Stralsund

Nein, das hier ist kein Soul, zu dem man in die dampfende Badewanne steigt und sich dann einfach besäuseln lässt. Die gebürtige Nigerianerin Nneka hatte schon immer weit höhere Ansprüche. „Zuversicht, Vertrauen, das sind die Themen meiner Platte und ich glaube, jeder kann damit etwas anfangen“, sagt die in Hamburg lebende Musikerin. Mit kraftvoller Stimme singt sie über Schuld, Gottes Liebe und stellt zwischendurch die Frage „Tea?“ Was die Beats angeht, tauchen hier immer wieder gut gefundene Sounds auf. Die Rhythmen haben Anspruch, ohne aufdringlich zu sein. Das ist innovativ und macht Spaß. Hin und wieder aber rauscht es auch durch, ohne dass viel hängen bleibt.

Nneka ist zwar schon seit 15 Jahren im Geschäft und ihren etwas hektischen Hit Heartbeat hat jeder schon mal gehört, der sich für moderne Musik interessiert. Wer dennoch Orientierung braucht: Lauryn Hill, Erykah Badu und Ursula Rucker machen sich gut auf einer Playlist mit ihr.

Bewertung: Moderner Soul mit starker Stimme (4 von 5 Sternen)

Von Kai Lachmann