Für die Reihe „hmt Fokus Film“ mit dem Schauspieler Bjarne Mädel sind zusätzliche Karten erhältlich: Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Hotspot-Regelung aufgehoben hat, kann die Hochschule für Musik und Theater Rostock den Saal wieder voll belegen, so dass Interessierte noch die Möglichkeit haben, den Schauspieler live zu erleben. Filmregisseur Andreas Dresen wird sich mit Mädel über seinen Werdegang, die Arbeit als Schauspieler für Theater und Film und natürlich sein Regiedebüt unterhalten. Dabei werden auch Filmausschnitte zu sehen sein.

Mädel war drei Jahre am Rostocker Volkstheater

Bjarne Mädel ist einigen Rostockern vielleicht noch durch sein Engagement am Volkstheater bekannt, wo er nach seinem Schauspielstudium Ende der 90er Jahre für drei Jahre Station gemacht hat. Größere Popularität erlangte er danach durch die Mitwirkung in verschiedenen Comedy-Formaten wie „Tatortreiniger“, „Stromberg“ oder auch „Mord mit Aussicht“. Seitdem hat sich Mädel als vielseitiger Schauspieler in unterschiedlichen Filmen wie „24 Wochen“, „25 km/h“ oder auch „Sörensen hat Angst“ etabliert. Bei Letzterem gab er außerdem sein preisgekröntes Regiedebüt.

Das Gespräch findet am Dienstag, dem 26. April, um 19.30 Uhr im Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater (Beim St.-Katharinenstift 8) statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro zzgl. Abendkassenzuschlag.

Karten gibt es online unter: www.mvticket.de/hmt, an den Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Studierende erhalten im Rahmen des Kulturtickets eine kostenlose Eintrittskarte.

Von Stefanie Büssing