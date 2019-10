Marius Müller-Westernhagen hat am Mittwoch sein neues Studioalbum angekündigt: Am 8. November veröffentlicht der Sänger, Songwriter, Musiker und Produzent „Das Pfefferminz-Experiment ( Woodstock Recordings Vol. 1)“. Ein erster Vorbote des neuen Werks, das er gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten und Multiinstrumentalisten Larry Campbell im legendären Dreamland Studio in Woodstock aufnahm, ist schon jetzt erhältlich. Es ist eine neue Version des Westernhagen-Klassikers „Mit 18“. Auch das Video dazu feiert heute (16. Oktober) Premiere.

40 Jahre sind vergangen seit dem Erscheinen seines vierten Albums „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, das Marius Müller-Westernhagen 1978 die erste Chartsnotierung brachte – Platz 19. Ein Kultalbum, das sich über die Jahre zum Verkaufserfolg entwickelte und sich über eine Million Mal verkauft wurde. Auftakt zu einer Karriere, die 1989 mit dem Album „Halleluja“ in Superstardimensionen vorstieß. Auf den letzten Alben wurde der Sound dann erdiger, zeitloser, weniger chartsorientiert.

Mit Pedal-Steel-Gitarre und Akkordeon erstrahlen die alten Songs neu

Hieran schließt „Das Pfefferminz-Experiment ( Woodstock Recordings Vol. 1)“ an: Im Studio wurden kaum mehr als ein paar Gitarren ausgepackt, eine Geige, eine Pedal-Steel-Gitarre, ein kleines Akkordeon, etwas Percussion. Aus dem vorhandenen Songmaterial des Originalalbums erschufen Marius Müller-Westernhagen und seine amerikanischen Begleitmusiker eine Neudeutung. Sie ließen alles Überflüssige weg und kochten die Stücke runter auf ihre Essenz. „Die Lieder gehen heute viel tiefer, weil sie besser verstanden sind“, beschreibt Marius Müller-Westernhagen seine Erfahrung.

Diese Erkenntnis bildet sich unmittelbar in seinem Gesang ab. Wohl selten hat Müller-Westernhagen seine Stimme so spannungsreich moduliert. Larry Campbell, der Co-Produzent, hat mit zahllosen Größen der amerikanischen Musik gearbeitet und lange in der Band von Bob Dylan gespielt. Die Arrangements entstanden im Zusammenspiel der Musiker und in endlosen Diskussionen.

Beim Film Festival Cologne wird eine „Pfefferminz-Experiment“-Doku uraufgeführt

Im Rahmen des Film Festival Cologne findet am Mittwochabend (16. Oktober) um 19 Uhr in Anwesenheit des Filmteams die Uraufführung der Dokumentation „Das Pfefferminz-Experiment“ statt. Shahin Shokoui, Agnesz Pakozdi und Chris Hegedus-Pennebaker haben Marius Müller-Westernhagen im Studio bei der Arbeit beobachtet und die neuen, alten Songs filmisch in Szene gesetzt. Außerdem befragten sie ihn selbst über seine Wiederbegegnung mit dem Album sowie einige seiner Zeitgenossen – Joschka Fischer, Iris Berben, Hape Kerkeling, Jürgen Klinsmann und andere – dazu, wie sie „ Pfefferminz“ damals erlebt haben.

Am kommenden Freitag (18.10.) ist Marius Müller-Westernhagen zu Gast in der Talkshow „3 nach 9“.

Marius Müller Westernhagen: „Das Pfefferminz-Experiment ( Woodstock Recordings Vol. 1)“ erscheint am 8. November bei Universal Music

