Norddeutsche Lesereise beginnt

Hannover/Rostock

Die 28. LiteraTour Nord startet in der kommenden Woche, sie führt wieder durch Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Hannover. Sechs deutschsprachige Autorinnen und Autoren stellen dabei ihre aktuellen Bücher vor. In dieser Saison lesen folgende Autoren: Norbert Scheuer, Isabel Fargo Cole, Albrecht Selge, Karen Köhler, Daniela Krien und Ulrike Draesner.

Den Auftakt in Rostock macht am 22. Oktober der deutsche Schriftsteller Norbert Scheuer. Wie in seinen letzten Büchern widmet er sich in seinem neuen Roman „Winterbienen“ dem Leben in der Provinz. Angesiedelt ist der Tagebuchroman im Jahr 1944. Zum Inhalt: Egidius Arimond, ein frühzeitig aus dem Schuldienst entlassener Lehrer, schwebt wegen seiner waghalsigen Versuche, Juden in präparierten Bienenstöcken ins besetzte Belgien zu retten, in höchster Gefahr. Was als stille Studie beginnt, entwickelt sich im Laufe des Romans zu einer spannenden Auseinandersetzung mit der deutschen Zeitgeschichte. Souverän erzählt Norbert Scheuer von einer Welt, die sich im Ausnahmezustand befindet. „Winterbienen“ stand auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2019.

Die Lesereise um den Preis der LiteraTour Nord ist ein Projekt von norddeutschen Kultureinrichtungen, Buchhandlungen, Hochschulen und der VGH-Stiftung. Begleitend zu den Lesungen bieten die Professorinnen und Professoren, die die Lesungen moderieren, Veranstaltungen an ihren Hochschulen an. Die VGH Stiftung fördert die LiteraTour Nord seit 2006. Sie stiftet nicht nur den mit 15000 Euro dotierten Preis, sondern sichert das Fortbestehen des 1992 gegründeten Literaturprojektes.

Erster Termin in Rostock: Norbert Scheuer „Winterbienen“ (22. Oktober, 20 Uhr), andere buchhandlung, Wismarsche Straße 6/7, Moderation: Stephan Lesker ( Universität Rostock), Eintritt: 9 / erm. 7 Euro

Von Thorsten Czarkowski