OZ-Kunstbörse 2019 - Maler Jürgen Schäfer: Der Kritiker der Moderne Der 77-jährige Jürgen Schäfer aus Groß Brütz bei Schwerin hat bei Wolfgang Mattheuer studiert. Seine Werke sind ebenso monumentale Auseinandersetzungen mit der Zeitgeschichte wie filigrane Zeichnungen über die Zartheit des Menschen.

Der Maler Jürgen Schäfer (77) in seinem Atelier in Groß Brütz am Neumühler See bei Schwerin Quelle: Thomas Häntzschel