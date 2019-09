Leipzig

„Ich bin zwar König in meinem Reich, aber meine Untertanen sind aufsässig. Ich peitsche diese Revolten nicht nieder, doch bin ich sauer auf die Figuren. In der Regel ist das Bild jedoch schlauer als der Maler.“ Das Reich, in dem Rayk Goetze herrscht, ist ein zeitloses, bevölkert von unendlichen Figuren jeglicher...