Brüel

Lydia Klammer stellt den Pfeifkessel mit Wasser auf die kleine Gasflamme, füllt gemahlenen Kaffee in einen Becher in ihrem frischen Druckatelier, das noch nicht ganz fertig eingerichtet und aufgebaut ist. Es befindet sich abgeteilt in einer alten Lagerhalle, wo in der kalten Jahreszeit Wohnmobile und Boote in den Winterschlaf geschickt werden. Vor der Tür gedeihen Kräuter in der Sonne. Über eine Außentreppe geht es in einen lichten, großen, sparsam eingerichteten Raum, in dem Lydia Klammer – die Künstlerin aus Brüel im mecklenburgischen Hinterland, mit ihren blonden kurzen Haaren, der hellen Haut und dem weißen Overall – zarte Bleistiftzeichnungen auf einen Tisch gelegt hat.

Das Wasser kocht und der flötende Ton weckt Erinnerungen an versunkene Zeiten, als ein Pfeifkessel noch in jedem Haushalt zur Inneneinrichtung der Küche zählte. Türkisch aufgebrühter Kaffee, eine selbst gedrehte Zigarette. „Ich bin eine Genuss-Raucherin. Jedes Mal, wenn ich mir mal das Rauchen abgewöhnen wollte, wurde ich irgendwie traurig“, sagt die 39-Jährige, lächelt, zieht am Tabak, schaut mit graublauen Augen aus dem geöffneten Fenster auf den späten Sommer. Ihre beiden Teenager-Kinder sind in der Schule.

In vielen Kunstbereichen zu Hause

Lydia Klammer ist von allen Kunstformen angetan oder beseelt. Ihre bevorzugten Arbeitsweisen sind, wie sie sagt, Zeichnung, Kaltnadelradierung, Siebdruck und Aquatinta. Manchmal greift sie zu Pinsel, Spachtel oder Peitsche, die sie in Farbe tunkt, um eine Fläche zu bearbeiten. „Von außen bin ich eine Amazone“, scherzt sie, „aber innen bin ich zart.“ Das spiegelt sich in ihrer Kunst. Sie zeichnet feinste Bilder und schreckt auf der anderen Seite nicht vor körperlich aufwendiger Aktionsmalerei zurück. Für sie ist dieses Spektrum kein Widerspruch.

„Für mich gehören alle Kunstbereiche zusammen.“ Ob Malerei, Graffiti, Musik, Theater – Lydia Klammer denkt mehrschichtig. Ihre Projekte überlagern und durchdringen sich. „Ich kann mich nicht nur mit Grafiken beschäftigen, ich würde mich sonst langweilen.“ Bei der Arbeit an einer Grafik sei sie sehr vergeistigt, konzentriert bei jedem Strich und Punkt. „Danach brauche ich Weite und schaffe physisch vergängliche Werke.“ Was ist mit Fotografien? „Ich liebe die Fotografie und fotografiere auch selbst.“ Neugierde und Ruhelosigkeit sind, so scheint es, ihre „Nahrungsgrundlagen“ und „Blitzableiter“.

Drei Bilder sind von Lydia Klammer bei der OZ-Kunstbörse zu sehen:

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ Siebdruck 2014 30x40cm Quelle: Thomas Haentzschel

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, ein Siebdruck aus dem Jahr 2014, die Kaltnadelradierung „Sonnenhut“ (2016) sowie die Aquatinta-Druckgrafik „Naturakt“ (2017).

„Sonnenhut“, Kaltnadelradierung 2016 24x39cm Quelle: Thomas Haentzschel

Inge Jastram gab den Anstoß

„Der Sonnenhut ist meine Lieblingspflanze“, erzählt die Künstlerin. Früher hat sie florale Motive nur gezeichnet. Bis sie von Inge Jastram angestoßen wurde, es mal mit Radierungen zu versuchen. „Sie sagte zu mir, Kaltnadelradierungen wären genau mein Ding – und sie hatte recht.“

Der „Naturakt“ zeigt die Pose einer Tänzerin. Als Vorlage diente ein Bild des Fotografen (und Wissenschaftlers) Fritz Scharpf. „Ich habe mich viel mit Tanz und dessen beeindruckender Ästhetik beschäftigt.“ Das Bild zeigt einen Teil dieser Passion.

„Naturakt“, Aquatinta 2017 46x37cm Quelle: Thomas Haentzschel

Der Siebdruck „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ ist wohl das persönlichste Bild. „Es geht um Verlust und um nicht erfüllte Hoffnungen, es geht darum, etwas nicht bekommen zu haben, was man gern gehabt hätte“, berichtet Lydia Klammer. Ausschlaggebend für die Entstehung des Werkes war eine Trennung und das Nachdenken darüber, warum es dazu kam: weil manche Menschen nicht aus ihrer Haut können, weil es Dinge in ihrer Biografie gibt, die sie geprägt haben, weil der Apfel oft eben nicht weit vom Stamm fällt.

Autodidaktisch zur eigenen „Sprache“

Nach Stationen in einigen Städten in Norddeutschland lebt Lydia Klammer seit etwa sechs Jahren wieder in Brüel. „Hier kann ich in Ruhe arbeiten.“ Unweit des Ateliers hat sie ihre Wohnung. „Schon als Jugendliche habe ich gezeichnet und einige Bilder verkauft.“ Es folgte nach einer Ausbildung zur Zahntechnikerin kein künstlerisches Studium, sondern autodidaktisch eignete sie sich das notwendige Handwerk an, probierte, experimentierte.

Als sie es dennoch mit einem Kunststudium versuchen wollte, mit Ende 20 und zwei Kindern, wurde ihr bei einem Bewerbungsgespräch gesagt, dass sie nicht mehr formbar sei, dass sie so weitermachen solle wie bisher, sie habe bereits selbst ihre „Form“ gefunden. Diese Antwort bestätigte sie, dass „ich mich weiterhin in keine Form pressen lassen möchte“.

Industriebrache, Kulturbahnhof, Atelier

Nebenbei dreht sich die Künstlerin eine neue Zigarette, der Kaffee ist getrunken. Sie nennt das Gelände um sie herum Industriebrache. Aber auch Kulturbahnhof. Ihre Eltern hatten vor langer Zeit das Areal erworben, weil sie damals schon hier am Zaun des ehemaligen Betriebsgeländes lebten. Einige alte Gleise, die in hohem Gras enden, sind noch zu sehen. Vor den Laderampen wachsen nun Bäume.

Einst wurden hier in den Lagerhallen zum Beispiel Campingbetten gestapelt. Nun sind die Wände teilweise besprüht – alle drei Jahren organisiert die Brüelerin an dieser Stelle einen Graffiti-Battle im Zusammenspiel mit anderen Bildenden Künsten, 2021 ist es wieder so weit.

Lydia Klammer reist gern. Am liebsten mit einem Bully, in dem sie schlafen kann. Vor Kurzem hat sie ihren kleinen Bus verkauft. „Jetzt fehlt er mir“, sagt sie. Oft sind die Reisen auch Trips zu anderen Künstlern – quatschen, diskutieren, Ideen für Kooperationen und Projekte „ausspinnen“. Oder sie ist unterwegs, etwa nach Düsseldorf, um bei einer Performance mitzumachen.

So kommt es, dass sie selten einen klassischen Urlaub erlebt. „Ich brauche eigentlich keinen Urlaub. Mein Beruf ist ja mein Ausgleich.“ Wirklich? Keine anderen Hobbys oder Vorlieben? „Doch: Wände anstarren.“ Lächelt dabei frech wie eine Räubertochter mit großem Herz. „Yoga tut mir gut.“ In ihre noch unfertige Druck-Werkstatt, nur zwei Meter vom Pfeifkessel entfernt, hängt sie bald wieder ihre Reckstange. Für Klimmzüge. Sie konnte schon mal zehn am Stück.

Zur Person Lydia Klammer (39) stammt aus Brüel, lebt und arbeitet nach Stationen in Hamburg, Lübeck und Rostock wieder in ihrer Heimatstadt östlich von Schwerin. Seit zehn Jahren ist die Autodidaktin als freischaffende Künstlerin tätig. 2016 schloss sie in Heidelberg ( Baden-Württemberg) ein Theaterpädagogik-Studium ab. Lydia Klammer gehört zu den Gründungsmitgliedern des Kunstvereins Salve e.V., dessen Vorsitzende sie auch ist. Der Verein hat sich der „Förderung von Bildung, Kunst und Kultur“ verschrieben. Die Künstlerin hat sich zudem in den vergangenen Jahren als Kuratorin und Organisatorin von interdisziplinären Kunstprojekten etabliert.

Von Klaus Amberger