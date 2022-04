Rostock

Heute in einer Woche kommen bei der 29. OZ-Kunstbörse wieder frische Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. Nach der coronabedingten Verschiebung steigt die Auktion am 30. April ab 20 Uhr in Rostock. Ursprünglich war sie im November 2021 geplant.

Ort der Kunstauktion ist das Foyer die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT). Die Kunstbörse wird zusammen von OSTSEE-ZEITUNG und dem Kunstverein zu Rostock veranstaltet. „Die Veranstaltung findet nach jetzigem Stand wieder unter normalen Bedingungen statt“, sagt Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock.

Karten gibt es für zehn Euro

Karten zum Preis von zehn Euro können online oder an der Abendkasse erworben werden, es gibt sie auch in den OZ-Service-Centern. Bereits im November erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Mitglieder des Kunstvereins haben traditionsgemäß freien Eintritt zur Veranstaltung. Die Gäste der Auktion bekommen, wenn sie Kunst ersteigern wollen, Bieterkarten ausgehändigt.

Traditionsgemäß werden die Werke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern meistbietend versteigert. Mit dabei sein werden in diesem Jahr Stine Albrecht (Poseritz), Astrid Dannegger (Mellenthin), Udo Dettmann (Lübstorf), Matthias Gerlach (Karow), Iwona Knorr (Putbus), Björn Krause (Rostock), Sebastian Menzke (Berlin), Jeannine Rafoth (Kühlungsborn), Cindy Schmiedichen (Greifswald), Markusz Schöne (Dorf Mecklenburg), Holger Stark (Klein Warin) und Pauline Stopp (Greifswald).

Alle Arbeiten in der HMT ausgestellt

Vor der Auktion können die Werke wie immer in Augenschein genommen werden. Alle Arbeiten sind seit November in der HMT ausgestellt, eine Besichtigung ist täglich in der Zeit von 8 bis 23 Uhr möglich. Der Mehrerlös der Auktion geht in diesem Jahr als guter Zweck an das Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop für ein Stipendium für Kunststudierende aus MV. Drei junge Kunststudentinnen, die aus Mitteln der OZ-Auktion gefördert werden, bringen ebenfalls je ein Werk bei der Kunstbörse zur Versteigerung: Claire Granereau, Johanna Herrmann und Claire Paugam.

Von Thorsten Czarkowski