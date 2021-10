OZ-Leser trafen Rostocker Bands

Marienehe

Es war der erste von zwei Konzert-Abenden: Am Freitag fand Teil eins der „Rocktails“-Konzerte in der Moya-Kulturbühne statt. Zu diesem Abend hatten sich vier Rostocker Bands zusammengetan: Five Men on the Rocks, Bad Penny, Jackbeat und die Max Zeug Springsteen Tribute Show.

OZ-Leser waren hinter der Bühne und im Konzert

Über 200 Besucher hatten sich im Moya eingefunden. Mit von der Partie waren am Freitag auch Daniele und Erwin Dörner, sie hatten bei der OSTSEE-ZEITUNG Karten für diese Veranstaltung gewonnen. Nicht nur ein Konzertbesuch stand auf den Programm, an diesem Abend war für die beiden OZ-Leser auch ein Blick hinter die Kulissen möglich. Um 18.45 Uhr, kurz vor Konzertbeginn, bekamen Daniele und Erwin Dörner die Gelegenheit, die Musiker hinter der Bühne zu treffen.

„Spannend, die Musiker mal kennenzulernen“

Die beiden Konzertbesucher sind der Rockmusik zugetan. „Ich bin besonders Fans von Five Men on the Rocks“, sagte Erwin Dörner. Es war hinter der Bühne die Chance, mit den vielen beteiligten Musikern zu sprechen, die am Projekt beteiligt sind. Daniele und Erwin Dörner waren vom kurzen Backstage-Besuch angetan, natürlich auch die Gesamtkonzept der Veranstaltung. Zusätzlich gab es für das Paar ein von den Musikern signiertes Veranstaltungsplakat und eine Doppel-CD. Diese dokumentiert die Auftritte der vier beteiligten Bands, die vor einem Jahr im Moya stattgefunden hatten. Und es kam auch die Gelegenheit für gemeinsames Foto von Daniele und Erwin Dörner mit den beteiligten Musikern. „Es war wirklich sehr spannend, die Musiker mal kennenzulernen“, sagte Daniele Dörner hinterher.

Vier Bands unterstützten sich gegenseitig

Das um 19 Uhr beginnende Konzert war Gelegenheit für jede der vier Bands, die eigenen Stärken auszuspielen und auch die musikalischen Vorlieben zu zeigen. Es war ein Abend der Coverversionen mit Pop und Rock aus den Sechzigern bis frühen Achtzigern. Das Programm startete mit einer eigenen Version des Pink-Floyd-Stücks „Echoes“, serviert von Bad Penny, als Gast war Gitarrist Hannes Pistor von Five men on the Rocks dabei. Das gehörte auch zum Konzept des Abends – immer wieder mischten sich die Musiker der Bands auf der Bühne untereinander und unterstützten sich gegenseitig.

The Kinks, Deep Purple, Bruce Springsteen, AC/DC und mehr

Die Band Jackbeat hatte Titel von den Kinks im Programm, unter anderem „Lola“ oder „You Really Got Me“; später kamen von Jackbeat noch Hits der Rolling Stones, zum Beispiel „Satisfaktion“ oder „The Last Time“. Die Max Zeug Springsteen Show spielte natürlich die großen Hits von Bruce Springsteen – von „Born in the USA“ bis „I’m on Fire“. Five men on the Rocks stellten ihre erweitertes Repertoire vor, es gab unter anderem „Speed King“, „Burn“ oder „Space Truckin“ von Deep Purple, später kamen von der Band um Gitarrist Hannes Pistor noch bewährte AC/DC-Klassiker wie „If You Want Blood“ oder „Highway to Hell“.

Das musikalische Rostock-Projekt wurde 2020 gestartet

Das alles zeigte auch die Verbundenheit der Rostocker Musiker, die sich bereits im Oktober 2020 für ein Gemeinschaftsprojekt zusammengeschlossen hatten. Gemeinsam wollte man in der schwierigen Corona-Zeit der Konzertbranche wieder auf die Beine helfen und die enge Verbundenheit unter den Rostocker Musikern demonstrieren. Und sie wollten natürlich den Rostocker Konzertgängern wieder Live-Musik zu bieten. Das dazugehörige Motto „Kultur muss leben“ war auch jetzt wieder im Moya zu sehen.

OZ-Leser: „Wir haben gute Bands in Rostock

„Wir haben gute Bands in Rostock“, waren sich Daniele und Erwin Dörner hinterher einig. Sie verfolgen das Konzertleben in Rostock schon lange. Erwin Dörner erinnert sich noch an Konzerte, die in den sechziger Jahren im Kino „Capitol“ zu Weihnachten über die Bühne gegangen waren. Schon damals wurden die internationalen Rockhits gespielt. In diese Tradition steht nun die Reihe „Rocktails“, ein Beispiel dafür, dass der Gemeinschaftsgeist unter den Musikern in Rostock funktioniert.

Ein lohnender Abend für alle Beteiligten

Die beiden OZ-Leser waren auch nach diesem Konzert begeistert. Daniele Dörner besonders von den Bruce-Springsteen-Songs von Max Zeug, Erwin Dörner mehr vom Programm der Five Men on the Rocks. Die musikalischen Vorlieben im Publikum waren ähnlich, der Abend hat sich für alle Beteiligten gelohnt.

Von Thorsten Czarkowski