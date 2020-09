Rostock

Zehn Musikvideos haben es in das PopFiSH-Finale geschafft – den bedeutendsten Musikvideopreis in MV. Der sollte eigentlich schon im April im Rahmen des FiSH-Festivals in Zusammenarbeit mit PopKW im Rostocker Stadthafen vergeben. Doch wie bei so vielem hat eine Pandemie namens Corona den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun wird die Preisverleihung im Circus Fantasia nachgeholt.

Spannend wird es allemal. Vergeben werden, wie in den Vorjahren, drei Preise: Jury-Preis, Publikumspreis und der Online-Preis der OSTSEE-ZEITUNG. Für letzteren können alle Leser der OZ im Internet eine Woche lang abstimmen und ihr Lieblingsvideo aus den zehn Finalisten wählen. Zu gewinnen gibt es für die Macher des besten Videos ein iPad und für die Teilnehmer des Online-Votings ein OZ-Überraschungspaket.

Eine Auswahljury hatte bereits im Januar aus knapp 50 eingereichten Musikvideos die zehn besten ausgewählt. Mit dabei sind unter anderem „Die Kerzen“, „The Micronaut“, „ Feine Sahne Fischfilet“, „Prost Melone“, „Children“ und „ Oklahoma Kid“. Musikalisch breit gefächert von Punk über Hip Hop, Pop oder Indie haben Jury, Publikum und Online-Voter die Qual der Wahl.

Sieger des OZ-Online-Preises waren im vergangen Jahr die Macher des Clips von „Prost Melone“ aus Wismar, die auch in diesem Jahr wieder nominiert sind.

Preisverleihung ist am Sonnabend, 18. September, um 20 Uhr im Circus Fantasia im Rostocker Stadthafen. Das Online-Voting läuft von Donnerstag, 10. September, an bis Freitag, 14 Uhr. Hier geht es zur Abstimmung.

Diese Musikvideos sind dabei:

Die Kerzen – Al Pacino

m!co – When There’s A Way

Anger and Mimosa – pair of two left shoes

The Micronaut – Swimming

The Oklahoma Kid – Solar Ray

J-pag – Timeless Moments

Duva – Heimemo

Prost Melone

CHILDREN – Forever und Ewig

Feine Sahne Fischfilet – Wir haben immer noch uns

Von Michaela Krohn