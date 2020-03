OZ testet: Wissen Sie mehr über MV als Bernhard Hoecker?

Rostock

Bernhard Hoecker ist einer der schlauesten Ratefüchse im deutschen Fernsehen: Bei „Wer weiß denn sowas?“ liefert er sich in der ARD regelmäßig erbitterte Duelle mit Show-Kollege Elton. Auch als „Quiz-Champion“ im ZDF brillierte Hoecker bereits im Fach Erdkunde. Eher unnützes Wissen rief er im Sat1-Ulk-Quiz „Genial daneben“ ab.

Weil der Comedian in dieser Woche nach Rostock kommt, wollte die OZ wissen: Was weiß Bernhard Hoecker über MV? Nach einem Leseraufruf haben wir einen Fragenkatalog zusammengestellt und ihn damit konfrontiert.

Zum Test: Hier können Sie ihr wissen Testen

Am Donnerstag kommt Bernhard Hoecker mit seinem Programm „Morgen war gestern alles besser“ in die Rostocker Stadthalle. In der Ankündigung heißt es: „Der Comedian wird sich wieder um das Wohl der Menschheit kümmern und ihr über seine mentale Trittleiter den Aufstieg erleichtern. Wie sind die Dinge des Lebens eigentlich richtig zu sehen? Gibt es überhaupt ein Richtig oder doch fast eher nur ein Falsch? Was soll das überhaupt alles?“

Mehr lesen:

Mit dem Programm „Morgen war gestern alles besser“ gastiert der Komiker Bernhard Hoecker auch in MV

Wie der Tourismus auf Usedom vom Coronavirus profitieren könnte

Von Axel Büssem