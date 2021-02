Stralsund

Das Gefühl, nach Hause zu kommen und mit einer innigen Umarmung empfangen werden. Das Gefühl, in eine heiße Badewanne zu steigen und dann eine Gänsehaut bekommen. Das Gefühl, sich ins frisch bezogene Bett zu legen und in Glückseligkeit dahinschmelzen. All das vermag die 20-jährige Londonerin auf ihrem Debüt mit Leichtigkeit und Unbekümmertheit herzustellen.

Ihre entspannten und trotzdem eingängigen Stücke zwischen RnB, Jazz, Soul und Pop erinnern stellenweise an die Triphop-Größe Morcheeba. „Collapsed in sunbeams“ war lange erwartet worden, nachdem die Sängerin bereits zwei gelungene EPs veröffentlichte und 2020 zu einer größeren Tour ansetzte. Die musste jedoch wegen Corona abgebrochen werden. Hoffentlich versperrt die Pandemie dieser tollen neuen Künstlerin nicht die Karriere. Wobei ihr Erstling auf jeden Fall Musik ist, die einem das Zuhausebleiben verschönert.

Bewertung: Wohlig warmer Sound 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann