Stralsund

Es ist immer spannend, wenn sich Lieblingsbands musikalisch entwickeln. Balthazar, das Unterhaltsamste, was Belgien in Sachen Indiepop zu bieten hat, haben einen Wandel vollzogen, der vielleicht am besten so zu beschreiben ist: Früher lieferten sie Soundtracks für einen Abend in der Küche, um mit Freunden zu kochen, zu spielen, zu trinken und zu feiern. Heute ist es Musik zum danach ins Bett gehen... zu zweit. Jep, obwohl es das Cover nicht gerade vermuten lässt, spart die Platte nicht mit erotischen Momenten.

Die catchy Rockgitarre ist Vergangenheit, die Theatralik hat abgenommen, der Groove wurde weiter zurückgeschraubt. Dafür gibt es jetzt mehr Keyboards und Kopfstimme. Mag zu Anfang etwas langweilig wirken, aber man kommt doch gut rein. Und spannender als der mal wieder sehr gleichförmig geratene Neuling von Rhye ist „Sand“ allemal.

Bewertung: Poppiger Lo-Fi mit Sexappeal. 4 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann