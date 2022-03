Stralsund

Rapperin Ebow ist so etwas wie das Sprachrohr der jungen Gastarbeiter-Nachfolge-Generation. Sie wehrt sich selbstbewusst dagegen, von der Mehrheitsgesellschaft wegen ihrer kurdischen Wurzeln als Mensch zweiter Klasse gesehen zu werden.

Im Stück Prada-Bag haut sie raus, dass Imponieren ihr Weg ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen: „Ich im Prada-Outfit in deiner weißen Nachbarschaft mach dir mehr Angst als irgendwelche Clans auf RTL. Warum? Weil ich ein Bild werde, das du nicht zuordnen kannst (...) Das Traurige daran ist, dass du mehr Respekt vor dem Kapitalismus an mir hast als vor mir selbst (...) Wenn wir ehrlich sind: Ihr seht sogar reich Scheiße aus. Und jetzt schau mich an. Schau mich an!“

Das Album ist zwar nur 28 Minuten lang und musikalisch meist erwartbar, aber trotzdem vielschichtig – lässig und aggro gleichzeitig. Empfehlenswert: das lüsterne „La Petite Morde“ und der Titeltrack „Canê“ über die Gegensätze des Daseins: „Zwischen queer in der Liebe und straight in der Familie / zwischen Memes in meinem Feed und Artikeln über Kriege.“

Bewertung: Migrantisch, blickig, gut – 4 von 5 Sterne

Von Kai Lachmann