Foam and Sand - Full Circle

Stralsund

Für Ambient muss man etwas Geduld mitbringen, damit sich die mit Bedacht gewählten Töne entfalten können und alles seinen Weg in stille Tiefen und innere Unendlichkeiten findet. Deshalb überschreiten die oft epischen Stücke gerne die Fünf-Minuten-Marke.

Der aus Berlin stammende und in L.A. lebende, superproduktive Electro-Fachmann Robot Koch könnte demnach in seinem neuen Projekt Foam and Sand die Stücke (jeder Song heißt Circle und bekommt dazu noch eine Nummer) sicher noch weiter auswalzen. Aber er hält sie etwas kürzer und das Album auf diese Weise spannend.

Atmosphären im warmen Farben, so gut wie keine Rhythmus-Elemente und auf frickelige Störgeräusche hat er zum Glück auch verzichtet. Die Stücke fließen, nebeln, leiern und überwältigen. Musik, zu der man gerne vom Orbit auf die Erde starren würde. Oder in eine Lavalampe. Oder in einen Himmel voller Sternschnuppen. Oder oder oder. Sie lässt dem Hörer angenehm viel Raum. Gute Reise.

Bewertung: Anspruchsvoller Ambient in fließenden Farben – 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann