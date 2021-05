Gojira - Fortitude

Stralsund

Sorry, liebe Nachbarn, aber die neue Gojira geht leider nicht leise. Die muss laut bis zum Anschlag. Die brutalen Grooves sind überwältigend und mitreißend. Da Festivals immer noch nicht drin sind, bringt mich die Platte zum Überlegen, einen Strobo fürs Wohnzimmer zu bestellen. Rollos runter, heftiges Lichtgewitter, mit tiefstmöglicher Stimme chancenlos versuchen, Sänger Joe Duplantiers monsterhaftem Organ Konkurrenz zu machen. Göttlich.

Fortitude erinnert an Sepulturas beste Zeiten und an die Noisigkeit von Entombed, ist aber unverkennbar Gojira mit dem typischen Mix aus Death und Thrash Metal und melodischen Momenten. Hübsche Kniekehlenkicker: Into the storm und Amazonia. Besonders cool ist das Zelebrieren der Endriffs bei Born for one Thing, New Found und dem knüppelharten Grind, das Album Nummer 7 der Franzosen episch abschließt. Eine der besten Gitarrenplatten des Jahres bisher.

Bewertung: Meine Nachbarn hören Metal, ob sie wollen oder nicht – 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann