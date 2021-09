Stralsund

Fenster auf, Sonne rein, raus mit dir. Nein, nicht aus dem Fenster. Das Cover von „Loving in Stereo“ mag zwar an eine Todesanzeige erinnern, aber man muss es mit der Inspiration ja nicht gleich so übertreiben. Lieber auf die Musik konzentrieren. Denn die ist äußerst lebhaft und macht Spaß. Man sollte sowieso viel häufiger auf der Straße tanzen, einfach weil einem danach ist. Der Oberhit „Keep Moving“ passt da bestens. Er könnte auch in einer Turnschuh-Werbung laufen.

Das britische Produzenten-Duo Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson hat schon viele Millionen Klicks auf Youtube eingesammelt. Mit diesem Sommer-Album dürften noch ein paar dazukommen. Disco-Soul, 70s Dancefloor, poppiger Neo-Funk, modern, eingängig, fulminante Gesänge – ein dickes Gesamtpaket.

Der vermutete Ansatz „all killer, no filler“ passt aber trotzdem nicht. Denn hier sind auch ein paar Stücke dabei, zu denen man sich zwischen dem Getanze mal kurz hinsetzen kann. Einen Stern Abzug gibt es auch, weil die Vorgängeralben noch einen Minimü interessanter waren.

Bewertung: Shake shake shake. Shake ya Booty. 4 von 5 Sternen

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann