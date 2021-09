Stralsund

Das Albumcover ist der Musik nicht würdig. Die 24-jährige, in Neuseeland aufgewachsene Sängerin Lorde sagt zwar, es sei ihr wichtig, Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber das klingt als Erklärung fürs Schritt-Foto schon reichlich billig.

Ob die Musik diese Art von Effekthascherei notwendig hat? Möglich. Denn ihre dritte Platte ist eher durchschnittlich geworden. Am Anfang ein paar Perlen, „Solar Power“, „California“ und „Fallen Fruit“ sind gut ausgearbeitet und entfalten auch mit leisen Tönen und zurückgelehnten Beats hübsche Spannungsbögen.

Doch so stark besetzt die erste Hälfte der zwölf Songs ist, so sehr lässt die zweite nach. Ihre Stimme ist insgesamt zwar großartig und die Gesangsmelodien gehen hier und da ans Herz. Unterm Strich bleibt es ziemlich gewöhnlich und ohne echte Ohrenöffner. Und das ist manchmal, sorry, sogar etwas langweilig.

Bewertung: Perlen und Langeweile 3 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann