Es ist ein Gänsehautmoment mit Symbolcharakter: Als die rund 65 Akteure des Musicals „Titanic“ auf der Open-Air-Bühne im Alten Garten aus voller Kehle und vollem Herzen singen und Taschentücher schwenken, schieben sich die Wolken über der Schlosskulisse im Hintergrund beiseite und die Sonne kommt hervor. Im Musical ist es der Aufbruch in die neue Welt, der für die Euphorie der Reisenden sorgt. Im echten Leben es die Freude über das Wiedererwachen der Kultur, die man bei Darstellern und Publikum spürt. Gespielt wird derart inbrünstig, dass die rund 600 erlaubten Zuschauer die Künstler – darunter Opernchor und Ballett des Mecklenburgischen Staatstheaters sowie die Mecklenburgische Staatskapelle – am Ende mit Standing Ovations feiern.

Schwesig: „Es ist wunderbar, dass es wieder losgeht“

„Es ist wunderbar, dass es wieder losgeht. Danke, dass sie die ganze Zeit geprobt und daran geglaubt haben, so dass wir heute diesen Abend erleben dürfen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Beginn. Bei seiner Inszenierung nach der Story von Peter Stone setzt Regisseur Toni Burkhardt nicht auf die eine große Story, sondern auf viele berührende Einzelschicksale der Reisenden, die 1912 die Jungfernfahrt der Titanic erlebten, die einen Eisberg rammte und sank. Burkhard bringt die zwar nicht mehr neue, aber dennoch aktuelle Geschichte um die Gier nach Rekorden und Profiten technisch und künstlerisch raffiniert auf die Bühne. Das Musical überzeugt nicht zuletzt durch die bewegende Musik von Maury Yeston und die hochkarätigen und hochmotivierten Darsteller.

„Schildbürger“-Premiere fand vor 150 Zuschauern statt

Manuela Schwesig war auch bei der zweiten Premiere zugegen, die am Samstagabend im Innenhof des Schweriner Schlosses lief. Auch hier fand die Ministerpräsidentin Worte der Erleichterung, dass das Kulturleben wieder in Gang kommt. Wegen der Corona-Sicherheitsbestimmungen konnten nur rund 150 Bescher in den Schlossinnenhof gelassen werden, die aber bekamen drei Stunden Programm geboten.

Die Schildbürger zeigen, wie Dummheit ein Gemeinwesen zerstört

Gezeigt wurde das Narrenspiel „Die Schildbürger“, es war übrigens die letzte Inszenierung von Martin Nimz, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der „Schildbürger“-Stoff ist bekannt, diese Aufführung fußte auf der Textfassung von Otfried Preußler, der die Schilda-Narretei aus zu einem längeren Stück verwoben hatte. Und das geht so: Stadtschreiber Jeremias Punktum (Jochen Fahr) führt in diesem Stück durch immer absurdere Episoden, vom Bau eines fensterlosen Rathauses bis zum Niederbrennen der eigenen Stadt. Die Dummheit steigert sich mit immer neuen Wendungen, denn den Schildbürgern fehlt es nicht nur an Intelligenz, sondern auch an einer gesunden Selbstwahrnehmung. Das Geschehen steigert sich bis ins Groteske hinein, hier auch mit leichten Bezügen zur aktuellen Politik. Denn heute kann man „Die Schildbürger“ als eine Parabel darüber sehen, wie tragisch es endet, wenn ein Gemeinwesen den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Dank einer geschlossenen Ensembleleistung kam die Botschaft an.

