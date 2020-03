Sundhagen

Eine Operninszenierung auf dem platten Land – das dies funktionieren kann, beweisen die Macher des Opernale-Festivals, die seit 2011 Musiktheater an den ungewöhnlichsten Orten in Mecklenburg-Vorpommern inszenieren. Mit ihrer rollenden Produktion verwandeln sie Kirchen, Herrenhäusern, Scheunen oder Gasthäuser in Konzertsäle. Mehr als 50 Spielorte werden es Ende 2020 sein, die die Opernale-Macher zwischen Rostock, Rügen und Usedom bereits bespielt haben.

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Projekt ist vor allem der Kreativität von Regisseurin Henriette Sehmsdorf und ihrem Ehemann, Hans-Henning Bär, geschuldet. „Opernregisseure werden in Mecklenburg-Vorpommern nicht gerade gesucht“, sagt die 47-Jährige und lächelt. Diese Erfahrung musste auch die gebürtige Greifswalderin machen, als sie sich 2008 bei ihrem Mann in der Gemeinde Sundhagen niederließ. Aufgewachsen in Ostberlin studierte sie zunächst Opernregie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, hatte danach diverse Engagements an Theatern in Deutschland und Österreich und arbeitete von 2002 bis 2008 als Dramaturgin für die Dresdner Musikfestspiele. „Als ich herkam, habe ich ein neues Betätigungsfeld gesucht, was sich in dieser Region natürlich äußerst schwierig gestaltet“, erinnert sich Sehmsdorf.

„Anfangs wussten wir nicht, wo wir das Geld herkriegen“

Aus der Not machen beide kurzerhand eine Tugend: „Wir dachten, wenn wir keine Arbeit haben, dann schaffen wir sie uns eben selbst. So entstand die Idee des Opernale-Festivals“, sagt Bär und lacht. Den 52-jährigen Restaurator, der ursprünglich aus Thüringen stammt, verschlug es aufgrund seiner Diplomarbeit nach Mecklenburg-Vorpommern. „Durch seine Arbeit kannte er das Land sehr gut und hatte gleich diverse Aufführungsorte im Kopf“, sagt Sehmsdorf. Gemeinsam mit dem Rostocker Sänger Christoph Kayser, den beide ins Boot holen, gründen sie 2010 den Opernale-Verein. Das Ziel: „Hochkultur in die Fläche zu bringen“, sagt Bär. „Auch wenn wir anfangs nicht wussten, wo wir das Geld herkriegen.“

2011 startet der Verein mit dem ersten Opernale-Festival. „Geplant war eigentlich die Mozart-Oper ‚Così fan tutte‘, aber dafür haben wir das Geld nicht zusammengekriegt“, so Bär. Also inszeniert der Verein kurzerhand das Mozart-Singspiel „Der Schauspieldirektor“ – eine Freiluftveranstaltung auf Schloss Griebenow. „Damals hat es geregnet, die Zuschauer mussten ihren Stuhl nehmen und 300 Meter durchs Dorf in eine Scheune ausweichen“, erinnert sich Bär an die erste Produktion. Aber genau das macht den Charme des Festivals aus. „Viele Menschen assoziieren mit Oper elitär und teuer“, so Sehmsdorf. „Wir wollten die Hemmschwelle für die Oper heruntersetzen, so dass auch der Bauer von nebenan zur ‚Zauberflöte‘ kommt“, fügt Bär hinzu.

Bekannte Stücke werden bearbeitet

Dafür muss natürlich auch das Programm an sein Publikum angepasst werden. „Natürlich funktionieren hier keine Produktionen wie Wagner oder ‚Der Troubadour‘ auf Italienisch“, weiß Sehmsdorf. Deswegen werden bekannte Stücke bearbeitet oder neue Werke mit inhaltlichem Bezug zur Region geschaffen. Und das überaus kreativ: Im vergangenen Jahr war es beispielsweise Schreiadler Rainer, der unweit des Opernale-Vereinssitzes seinen Hort hatte und den Stoff für „Clanga pomarina – Die Schreiadleroper“ lieferte. Die aktuelle Produktion „Ein Glas aufs Land und eins auf die See“, mit der das Opernale-Festival vom 21. August bis 27. September auf Tour geht, nimmt 30 Jahre Wiedervereinigung und den 30. Geburtstag von Mecklenburg-Vorpommern zum Anlass, um einen Blick in die Geschichte zu werfen.

Geplant ist ein maritimer Abend, der die musikalischen Genres Schlager, Chanson, Shanty, Popsong, Kunstlied und Oper umfasst und die Sehnsucht der Menschen nach dem Wasser beschreibt. Ausgangspunkt des fiktiven Geschehens ist eine Kneipe in der Nähe der Peenewerft Wolgast. Interpretiert werden die Musikstücke von Sopranistin Jacoba Arekhi, Tenor Collin Schöning und Mezzosopranistin Joana Rueffer. Spielstätten sind unter anderem das Vorpommernhus Klausdorf, das Historisch-Technische-Museum Peenemünde und die Kunstmühle Jarmen.

Außergewöhnliche Spielorte

Um lokale Akteure zu unterstützen, setzen Sehmsdorf und ihre Mitstreiter bewusst auf kleine, außergewöhnliche Spielorte. Auch wenn das wegen der fehlenden Infrastruktur und der begrenzten Zuschauerzahlen finanziell nicht immer leicht sei. Zwischen 100 000 und 200 000 Euro koste das Opernale-Festival im Schnitt jährlich. Finanziert wird es ohne institutionelle Förderung allein aus Fördertöpfen und Eigenmitteln, die aus Kartenverkäufen und Spenden stammen. „Dazu kommen viele Stunden unbezahlte Arbeit. Zudem haben wir viele private Gelder reingesteckt“, verrät Sehmsdorf. Inzwischen gebe es zwar eine Vollzeitstelle und zwei Teilzeitstellen. „Aber es ist nach wie vor schwierig“, so Sehmsdorf. Wegen der langen Vorlaufzeit sei es schwer, zu planen. Oft kämen die Zuwendungsbescheide erst sehr spät. „Wir müssen im Herbst Künstler an uns binden und wissen gar nicht, ob wir sie bezahlen können“, so Bär. Auch das diesjährige Opernale-Festival sei noch nicht ausfinanziert.“

Der Opernale-Verein ZehnMitglieder hat der Opernale-Verein zur Förderung der darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern. Gegründet wurde er 2010 in der Gemeinde Sundhagen, um dem kulturellen Angebotsrückgang auf dem Lande entgegenzuwirken. Seit 2011 gibt es mit dem Opernale-Festival Opern an den ungewöhnlichsten Orten Mecklenburg-Vorpommerns. Das Festival ist eines von insgesamt fünf Handlungsfeldern, die vom Opernale-Institut gebündelt werden. Weitere Bereiche sind Bildungsangebote für Groß und Klein, kulturelle Grundlagenforschung im ländlichen Raum, Teilhabe durch Mitmachangebote oder speziell auf bestimmte Personen oder Institutionen zugeschnitte Programme. Das Opernale-Festival 2020trägt den Titel: „Ein Glas aufs Land und eins auf die See“ und macht an acht Orten in Vorpommern Station:21. August:Premiere im Heineschuppen der Museumswerft Greifswald, 23. August: Vorpommernhus Klausdorf, 28. August:Historisch-Technisches-Museum Peenemünde, 30. August: Marina Neuhof, Sundhagen, 11. September:Kino Ueckermünde, 13. September: Kunstmühle Jarmen, 25. September: Voelschow Berg Demmin,27. September: Barther Bodden-Bühne,Infos unter: www.opernale.de

Und dennoch: Entmutigen lassen haben sich Sehmsdorf und Bär nie: „Inzwischen sind zehn Jahre vergangen und es gibt uns immer noch“, sagt die 47-Jährige nicht ohne Stolz. Und nicht nur das: Das Festival hat sich längst einen Namen gemacht und ist inzwischen fest mit der Region verwurzelt. Mit dem Opernale-Institut hat sich der Verein 2019 noch einmal neu aufgestellt und seine Tätigkeitsfelder neu geordnet. „Wir haben ein bestimmtes Standing erreicht, unsere Expertise ist mittlerweile in verschiedenen Gremien gefragt“, sagt Sehmsdorf. „Das motiviert uns natürlich auch, weiterzumachen.“ Für die Zukunft wünscht sie sich vor allem eines: „Es wäre toll, irgendwann institutionelle Förderung zu bekommen, um Planungssicherheit und mehr Zeit für künstlerische Inhalte und Qualität zu haben.“

Von Stefanie Büssing