Wolgast

Johannes Oerding, der Mann mit Hut, den stechend blauen Augen und der leicht wiedererkennbaren Falsett-Stimme, wird am 16. August bei den Peenekonzerten auf der Schlossinsel Wolgast auf der Bühne stehen.

2017 erschien sein fünftes Album „Kreise“, das bereits mit Gold ausgezeichnet wurde. Seine Songs, die mit einer großen Bandbreite aufwarten und dabei immer unverkennbar bleiben, liefern pointierte Alltagsbeobachtungen, die vielen aus der Seele sprechen. Im November bringt er sein neues Album heraus, aus dem er bereits die neue Single „An guten Tagen“ ausgekoppelt hat. Besucher dürfen sich sicherlich auf einige neue Songs, seine derzeitige Hitsingle aber auch auf „ältere“ Ohrwürmer, wie „Alles brennt“, „Wenn du lebst“, „Kreise“ oder „Hundert Leben“ freuen.

Mit Oerding wird im siebten Jahr infolge ein großer Name in die kleine Stadt am Peenestrom geholt. In den Vorjahren standen bereits Matthias Reim, Roland Kaiser, Andreas Bourani, Revolverheld, Sarah Connor, Adel Tawil sowie Chris Norman auf der Bühne in Wolgast. Organisator ist Marcel Glöden vom Greifswalder „haus neuer medien“.

Support-Act ist die Hamburger Musikerin „Sarajane“, die unter anderem als Background-Sängerin für Künstler wie Ina Müller arbeitet.

