Am 30. Januar 1945 ging die „Wilhelm Gustloff“ mit rund 10 000 Menschen an Bord in der Ostsee unter. An diesem Tag feierte der Rostocker Marinesoldat Horst Schön seinen 19. Geburtstag auf dem Schiff. Es war der schlimmste Tag in seinem Leben, wie er heute – 75 Jahre später – exklusiv der OZ berichtet.