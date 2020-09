Rostock

Ein bunt bemalter Torso, ein gesticktes Selbstporträt, Broschen mit politischen Botschaften oder eine surreal anmutende Videoarbeit – das künstlerische Spektrum der Schau „Kunst gegen den Stillstand“ ist breit gefächert. Mehr als 70 Arbeiten von 46 Kunstschaffenden sind in den vergangenen Wochen bei Emily Grunert, Leiterin des Literaturhauses Rostock, und der Projektverantwortlichen Eileen Schluricke eingetroffen.

Im Juli hatten sie Künstler und Nachwuchskünstler dazu aufgefordert, Arbeiten ans Peter-Weiss-Haus zu senden, mit denen sich diese während der Corona-Krise auseinandergesetzt haben. Dabei mussten die Produkte weder fertiggestellt sein noch thematisch Bezug zur Krise nehmen. „Unser Ziel war es, zu zeigen, was Kunstschaffende in Zeiten von Social Distancing beschäftigt und beeinflusst hat und ob die Erfahrungen sich unbewusst oder bewusst in ihrer Kunst gezeigt haben“, sagt Grunert. Und: Ihre Erwartungen seien nicht enttäuscht worden. „Es sind unglaublich viele spannende Arbeiten bei uns eingegangen“, freut sich die 28-Jährige. Darunter finden sich Skulpturen und Handarbeiten, Malereien, Drucke, Fotografien und Musikvideos. „Besonders überrascht hat uns auch der große Radius, aus dem die Künstler kommen“, sagt Grunert. Denn neben vielen Arbeiten aus Mecklenburg-Vorpommern sind auch Werke aus Schleswig-Holstein und Hamburg dabei.

Spektrum reicht von Schülern bis zu gestandenen Künstlern

Von Schülern über Nachwuchskünstler bis zu gestandenen Künstlern wie Matthias Wegehaupt, der eine großformatige Arbeit mit dem Titel „Menschen mit Smartphone“ eingereicht hat, reicht das künstlerische Spektrum. Das zeigt vor allem eins: „Viele Kunstschaffende haben sich danach gesehnt, dass es wieder losgeht und eine Plattform gesucht, sich wieder zu präsentieren“, sagt Grunert.

Das bestätigt auch die Rostocker Künstlerin Stefanie Rübensaal. „Ich dachte, es hat keinen Sinn, im Kämmerlein zu sitzen und passiv zu sein“, sagt die 35-Jährige, die kurzerhand mit vier weiteren Künstlern die Pop-up-Galerie „Besser als nichts“ ins Leben rief, um dort zu Corona-Zeiten Kunst und Kultur zu präsentieren. Im Peter-Weiss-Haus zeigt die studierte Medienkünstlerin ihre experimentelle und surreal anmutende Videoarbeit „where.are.you – wo.bist.du“, die im April entstanden ist und sich auf die coronabedingte Isolation bezieht. „Die Arbeit setzt sich damit auseinander, was passiert, wenn die Normalität auf einmal wegbricht und wir auf uns selbst zurückgeworfen werden“, sagt Rübensaal.

Gesticktes Selbstporträt

Eine völlig andere Arbeit ist das gestickte Selbstporträt „Hinschauen“ der Neu-Rostockerin Anna Rose, das die 38-Jährige in sich gekehrt mit den Händen vorm Gesicht zeigt. „Es geht darum, hinzuschauen, bei Dingen, die man vielleicht nicht sehen möchte“, sagt die Autodidaktin aus dem Wendland, die erst über Umwege den Weg zur Kunst fand. Die Hände haben dabei Symbolcharakter: „Der Titel ist wie eine Aufforderung, sie wegzunehmen. Gleichzeitig stehen sie aber auch dafür, dass man in sich hineinschaut“, sagt sie.

Die eingeschränkte Sicht aus dem Fenster in die Natur ist es auch, die Künstlerin Cornelia Bittmann in ihren Malereien auf die Einschränkungen der Corona-Zeit überträgt.

Einer der jüngsten Teilnehmer ist der 16-jährige Emanuel Somschor. „Das Malen ist für mich eine Möglichkeit, mit Stress und negativen Emotionen umzugehen und sie zu verarbeiten“, sagt der Stralsunder, der seine Gedanken und Gefühle in zarten Gelbtönen auf Leinwand projiziert hat.

Torso aus Pappmaché

Eine der wenigen kraftvollen und lebensbejahenden Arbeiten stammt ausgerechnet von einem Insassen der Justizvollzugsanstalt Waldeck, der von dem Aufruf zur Schau im Peter-Weiss-Haus von seiner Wärterin erfuhr und einen farbintensiven Torso aus Pappmaché gestaltet hat. „Auch in Zeiten von Corona gibt es vielfältige Schönheit“, schreibt er zu seiner Arbeit. „Dafür bedarf es nur bewusster, offener Augen.“

Infos zur Schau Die Schau„Kunst gegen den Stillstand“ ist vom 12. bis zum 19. September im Peter-Weiss-Haus (Doberaner Straße 21) zu sehen. Vernissage: 12. September von 17 bis 20 Uhr Tag des Offenen Denkmals:13. September von 10 bis 18 Uhr Weitere Termine:15. und 17. September jeweils 15.30 Uhr sowie am 19. September um 10 und 12 Uhr (für diese vier Termine ist eine Anmeldung erforderlich unter kultur@peterweisshaus.de)

Apropos Augen: Vom 12. bis zum 19. September können Besucher die Arbeiten dann selbst in Augenschein nehmen, dann werden sie im Untergeschoss des Peter-Weiss-Hauses gezeigt. Die Schau wird zudem digital dokumentiert und soll danach im Netz gezeigt werden.

