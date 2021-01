London

Sein Engagement bei der Rockband Genesis verdankte Collins einem erfolgreichen Vorspielen, da war er erst 19 Jahre alt. Die Band nahm den quirligen Schlagzeuger nicht nur wegen seiner musikalischen Fähigkeiten, auch wegen seines Humors. Eine Fähigkeit, die ihm als Entertainer später zugutekommen sollte.

Erster Teil der Karriere mit Genesis

Mit Genesis bestritt er den ersten wichtigen Teil seiner Karriere. Der in den 1970ern schwer angesagte Progressive Rock motivierte die Genesis-Musiker zu bedeutenden Alben, wie „Foxtrot“ (1972), „Selling England by the Pound“ (1973) und schließlich „The Lamb Lies Down on Broadway“ (1974). Mit dem Ausscheiden von Genesis-Sänger Peter Gabriel 1975 war die große Stunde von Phil Collins gekommen. Er war ab dann nicht nur Schlagzeuger, sondern prägte als Sänger und Komponist stark die Band, die weiterhin hochwertige Alben, wie „A Trick of the Tail“ (1976) oder „Duke“ (1980), aufnahm. Doch danach driftete die Band mehr und mehr in die Popmusik ab. Der kommerzielle Erfolg gab diesem Konzept allerdings recht, Genesis-Platten, wie „Invisible Touch“ (1986) oder „We Can’t Dance“ (1991), verkauften sich millionenfach. Den Vorwurf, er hätte Genesis zerstört, nahm Phil Collins meist achselzuckend hin. 1996 trennte er sich von der Band.

Als Solokünstler ist Collins seit 1981 aktiv

Seinen Durchbruch als Solokünstler feierte Phil Collins vor genau 40 Jahren. Im Januar 1981 veröffentlichte er die Single „In the Air Tonight“, der Song wurde zu seinem Markenzeichen. Es folgte mit LPs wie „No Jacket Required“ (1985) oder „But Seriously“ (1989) eine immens erfolgreiche Solokarriere. Das führte in den Achtzigern aber auch dazu, dass einige Radiostationen des Künstlers überdrüssig wurden und seine Songs nicht mehr spielten. „Ich habe jeden Song nur einmal aufgenommen“, sagte Phil Collins entschuldigend – wie oft sie gespielt werden, darauf hatte er keinen Einfluss. 2007 absolvierte er eine erfolgreiche Reunion-Tour mit Genesis, 2010 erschien „Going Back“, ein Solo-Album mit Motown-Klassikern.

Zahlreiche Projekte als Produzent und Schauspieler

Der Workaholic Collins produzierte in seiner Karriere unter anderem Platten von Abba-Sängerin Frida Lyngstad oder Eric Clapton und trommelte für Robert Plant oder Tears for Fears. Neben Genesis spielte Collins Schlagzeug in der Jazzrockband Brand X, in den Neunzigern gründete er eine eigene Jazz-Big-Band, produzierte für Disney Soundtracks, nahm Filmrollen an und vieles andere mehr. Phil Collins nutzte als Künstler einfach alle Gelegenheiten, die sich ihm boten.

Das Privatleben litt zunehmend unter der Arbeit

Kein Wunder, dass dabei sein Privatleben oft auf der Strecke blieb, Collins machte auch Schlagzeilen mit seinen Scheidungsgeschichten. Persönliche Krisen, ausbleibender Erfolg, der Alkohol und am Ende auch gesundheitliche Probleme setzten ihm seit 2010 stark zu. 2017 kehrte er als Solokünstler auf die Bühne zurück, angeschlagen zwar, aber noch gut bei Stimme. Nur das Schlagzeugspielen ging nicht mehr.

Ein Platz im Rocklexikon ist gesichert

Das Fazit: Phil Collins steht nicht nur als technisch höchst versierter Drummer im Rock-Lexikon, er war in den letzten fünf Jahrzehnten auch als Hitschreiber einer der prägendsten Popkünstler weltweit. Das ist die große Bilanz zu seinem 70. Geburtstag.

Genesis-Runion-Tour ist im Herbst geplant

Und da kommt vielleicht noch was: Eine erneute Genesis-Reunion-Tour war bereits für den Herbst 2020 in Großbritannien und Irland angesetzt, sie wurde coronabedingt verschoben. Derzeit ist die Tour für September/Oktober 2021 geplant.

Von Thorsten Czarkowski