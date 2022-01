Rostock

Theater zeigen so viel Wahres aus unserem Leben und doch kann man in eine fremde Welt entfliehen, als Zuschauer aus dem Hier und Jetzt verschwinden. Das mag im Kopf der Menschen, die Entscheidungen treffen, nicht systemrelevant genug sein, um die Branche nicht immer wieder von einem Lockdown in den nächsten zu schicken.

Und trotzdem sind Theaterbühnen – stellvertretend für Konzerte, Kino und andere Kultur-Highlights – das, was viele Menschen jetzt brauchen. Sie sorgen für Zerstreuung, ein Stück Normalität, stehen für unsere Werte und bedeuten Belebung für den Geist, der sich mal nicht nur um das eine Thema dreht. Die Bretter, die die innere Welt verändern.

Mehr lesen: Wie Künstler und Publikum den Neustart der Rostocker Bühne 602 erleben

Kultur ist eben kein dekoratives Beiwerk. Theater nicht nur Freizeitbelustigung, die entbehrlich ist in der Krise, gegenüber den viel beschworenen systemrelevanten Bereichen. Kulturstätten sind Orte, die die gesellschaftliche Gemeinschaft stärken. Das ist bedeutsam, besonders in Zeiten, wo die Spaltung der Gesellschaft immer weiter fortschreitet und wir die Zerrissenheit unseres Landes beklagen.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor fast 20 Jahren einmal: „Kultur ist Heimat, Zugehörigkeit und Teilnahme; sie muss darum kontinuierlich gepflegt werden.“ Wir täten gut daran, uns an diese Relevanz wieder zu erinnern. Im Land der Dichter und Denker.

Von Virginie Wolfram