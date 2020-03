In einer Welt, in der magische Wesen ihre magischen Möglichkeiten vergessen haben, entdeckt ein junger Elf die Macht des Zauberns. Mit “Onward: Keine halben Sachen” (Kinostart am 5. März) liefern die Pixar-Studios eine Art “Eiskönigin” für Jungs. Leider bleiben die Könige des Computertrickfilms optisch weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.